Yina Calderón tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO tras sus recientes peleas en La Casa de los Famosos

En los últimos días, Yina Calderón ha tenido fuertes cruces con Karina García. La modelo paisa vio en la última función de cine que la DJ le recomendó a Andrés Altafulla que se alejara de ella y desde ahí se fracturó la amistad.

De hecho, en el 'brunch' del último domingo, Karina García trató a Yina Calderón de hipócrita y le dijo que le faltaba amor. Por lo tanto, la DJ le respondió diciéndole que ella se victimizaba por todo y que había tenido problemas con la mayoría de participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Además, en la noche del 5 de mayo, en una dinámica de imitación, Yina Calderón confrontó cara a cara a Karina García por indicar que tanto ella como 'La Toxi Costeña' la habían sacado de la sección del 'bochinche' para hacerle daño.

De esa manera, después de cada uno de esos momentos tensionantes, Yina Calderón tomó una decisión de último momento y la anunció frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025. ¿De qué se trata?

Yina Calderón decidió no volver a mencionar a Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En la tarde de este 6 de mayo, Yina Calderón buscó una de las cámaras y aseguró que se abstendría de mencionar a Karina García. Su argumento es que no quiere seguirle dando foco.

"El aviso especial, que quiero que le reposteen y lo suban por todos lados, es que he tomado la decisión de no mencionar más a Karina ni en mis chismes, ni en mis secciones, ni en mis predicciones, ni en absolutamente nada", inició afirmando Yina Calderón.

"Es muy difícil convivir con una persona que se victimiza por todo, que cree que uno siempre le hace daño, que le tiene envidia y que ella nunca hace nada. La verdad es lo mejor, no darle pauta a quien no la merece. Ya pasó de ser chistoso a ser fastidioso y yo no le voy a seguir el juego", complementó Yina Calderón.

Sin embargo, dejó claro que esto será así siempre y cuando Karina García también la respete a ella y no genere discordia.

¿Qué es lo último que ha dicho Yina Calderón de Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Yina Calderón, en conversaciones con 'La Toxi Costeña', ha manifestado que siente que se equivocó con Karina García al no confesarle cara a cara lo que le incomodaba, sino que decírselo a otras personas.

De esa manera, también ha mencionado que no seguirá forzando ese vínculo debido a que cree que no compaginan.

¿Habrá futuras discusiones entre Yina Calderón y Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025?