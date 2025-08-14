CANAL RCN
Tendencias

YouTube usará IA para identificar la edad de sus usuarios: ¿qué pasa si registra una fecha de nacimiento falsa?

El nuevo sistema de seguridad tiene como objetivo brindar una navegación segura para los menores.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La popular plataforma de video sorprendió a sus usuarios al dar a conocer la novedad sobre su nuevo sistema que busca identificar la edad de todos los internautas. No obstante, la medida ya ha generado importantes discusiones sobre la privacidad de la información y la experiencia personalizada de la plataforma.

Horóscopo de hoy: jueves 14 de agosto de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

YouTube identificará edad de sus usuarios

El sistema se basa en una serie de indicadores que permitirían identificar si un usuario es un adulto o un mayor de edad al analizar el tipo de contenido que se observa y el tiempo que la cuenta ha estado abierta.

Los menores que sean identificados por la Inteligencia Artificial serán incluidos, de manera automática, en las medidas de seguridad para adolescentes que poseen diferentes restricciones de contenido, prohibiciones para ver algunos contenidos violentos, recomendaciones, recordatorios para descansar y la desactivación de publicidad personalizada.

La medida busca principalmente combatir la inseguridad a la que los jóvenes se exponen mientras navegan por la aplicación, de modo que, no se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento con la que se haya registrado la cuenta.

Aunque la herramienta se encuentra siendo probada con un número específico de usuarios, se espera que en los próximos meses se pueda implementar de manera más amplia. La Inteligencia Artificial solo trabajaría con cuentas que han iniciado sesión de manera previa por lo que si se accede como invitado se podrían pasar por encima de algunas restricciones.

“Vergüenza”: Yina Calderón recordó con pudor su época actoral en televisión
RELACIONADO

“Vergüenza”: Yina Calderón recordó con pudor su época actoral en televisión

Discusión sobre la nueva media de YouTube

Las reacciones entre los internautas no se han hecho esperar ya que cientos de usuarios han manifestado sentir temor por la seguridad y el tratamiento de la información personal que es suministrada para acceder a estas aplicaciones.

Así mismo, la seguridad de los menores se une a la discusión ya que cientos de padres de familia han manifestado su preocupación por el tipo de contenido que los jóvenes consumen mientras se encuentran navegando y que, por consiguiente, puedan impactar negativamente en su salud mental.

Por esto, otras aplicaciones ya han implementado nuevas políticas de privacidad para poder tener un mayor control de los contenidos a los que millones de niños pueden tener al alcance.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Redes sociales

“Vergüenza”: Yina Calderón recordó con pudor su época actoral en televisión

La casa de los famosos

Melissa Gate se fue con todo contra Karina García y la modelo la enfrentó: así fue el 'picante' cruce

Otras Noticias

Cambio Radical

Julio César Triana sobre atentado en su contra: “Hoy tenemos miedo”

El representante a la Cámara por Cambio Radical denunció que no cuenta con garantías de seguridad suficientes tras sobrevivir a un atentado en La Plata, Huila.

Ucrania

Rusia y Ucrania realizan intercambio de 84 prisioneros de guerra

El canje se realizó un día antes de la esperada cumbre en Alaska entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Nequi

Nequi explicó cómo descargar certificados de sus productos en 2025: paso a paso

Luis Díaz

Directivo del Bayern Múnich defiende a Luis Díaz y lo compara con una estrella del equipo

Secretaría de Salud

Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud