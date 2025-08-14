YouTube usará IA para identificar la edad de sus usuarios: ¿qué pasa si registra una fecha de nacimiento falsa?

La popular plataforma de video sorprendió a sus usuarios al dar a conocer la novedad sobre su nuevo sistema que busca identificar la edad de todos los internautas. No obstante, la medida ya ha generado importantes discusiones sobre la privacidad de la información y la experiencia personalizada de la plataforma.

YouTube identificará edad de sus usuarios

El sistema se basa en una serie de indicadores que permitirían identificar si un usuario es un adulto o un mayor de edad al analizar el tipo de contenido que se observa y el tiempo que la cuenta ha estado abierta.

Los menores que sean identificados por la Inteligencia Artificial serán incluidos, de manera automática, en las medidas de seguridad para adolescentes que poseen diferentes restricciones de contenido, prohibiciones para ver algunos contenidos violentos, recomendaciones, recordatorios para descansar y la desactivación de publicidad personalizada.

La medida busca principalmente combatir la inseguridad a la que los jóvenes se exponen mientras navegan por la aplicación, de modo que, no se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento con la que se haya registrado la cuenta.

Aunque la herramienta se encuentra siendo probada con un número específico de usuarios, se espera que en los próximos meses se pueda implementar de manera más amplia. La Inteligencia Artificial solo trabajaría con cuentas que han iniciado sesión de manera previa por lo que si se accede como invitado se podrían pasar por encima de algunas restricciones.

Discusión sobre la nueva media de YouTube

Las reacciones entre los internautas no se han hecho esperar ya que cientos de usuarios han manifestado sentir temor por la seguridad y el tratamiento de la información personal que es suministrada para acceder a estas aplicaciones.

Así mismo, la seguridad de los menores se une a la discusión ya que cientos de padres de familia han manifestado su preocupación por el tipo de contenido que los jóvenes consumen mientras se encuentran navegando y que, por consiguiente, puedan impactar negativamente en su salud mental.

Por esto, otras aplicaciones ya han implementado nuevas políticas de privacidad para poder tener un mayor control de los contenidos a los que millones de niños pueden tener al alcance.