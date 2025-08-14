CANAL RCN
Tendencias

“Vergüenza”: Yina Calderón recordó con pudor su época actoral en televisión

La creadora de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al recordar su época en la televisión colombiana.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
06:39 a. m.
Los internautas han manifestado su interés por conocer mayores detalles sobre la vida e historia de Yina Calderón, quien ha protagonizado importantes polémicas durante su carrera en las redes sociales.

No obstante, un detalle poco conocido en su vida corresponde al pasado actoral que la mujer tuvo, pues logró tener formación por profesionales en este campo.

Yina Calderón recuerda su pasado actoral

La famosa influencer sorprendió a sus seguidores al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el fragmento de una producción en la que tuvo la oportunidad de participar en años pasados. En la escena se observó a la famosa, quien se encargó de interpretar a una mujer vestida de novia.

No obstante, manifestó sentir bastante vergüenza ante el hecho por lo que también hizo partícipe el actor Carlos Torres con quien habría compartido el espacio actoral en la reconocida producción.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos usuarios manifestaron su asombro al ver el talento de la mujer en dicho campo. Otros recordaron el año en el que Calderón participó en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en el que también recibió formación actoral por parte de grandes actores como Alejandra Borrero y Jorge Enrique Abello.

Yina Calderón recibe apoyo de Melissa Gate

Por otro lado, las redes sociales se han visto permeadas por las grandes polémicas que se han desatado a raíz de la próxima edición de Stream Fighters, el formato creado por Westcol en el que un selecto grupo de famosos se enfrentan en un ring de boxeo. Uno de los enfrentamientos más apetecidos por el público corresponde al de Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes han tenido fuertes rencillas en el pasado.

Por esto, Melissa Gate, por medio de un live en la red social TikTok, manifestó su vivo apoyo hacia Calderón y la famosa contrincante que enfrentará a Karina García.

No obstante, sus comentarios generaron algunas disputas ya que varios usuarios manifestaron que la antioqueña ahora apoya a la creadora de contenido al compartir su presunto odio por García.

