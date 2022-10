Gustavo Bolívar: “Me habían ofrecido ser candidato a la Alcaldía de Bogotá”

Gustavo Bolívar le confirmó a la redacción política de Noticias RCN las razones por las que renunciará en 2023 al Congreso de la República y, además, aseguró que le habían “ofrecido ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, pero lo descartó”.

No obstante, el senador del Pacto Histórico no quiso decir quién le hizo ese ofrecimiento. Únicamente aseguró que “muchísima gente quisiera verme ahí, pero por ahora no es de mi interés”.

“Ya por Petro he aceptado muchas ofertas, como ser cabeza de esta lista, pero no sé si sea capaz nuevamente de tentarme. Yo creo que no”.

Las razones de Gustavo Bolívar para renunciar

Entre las razones para dejar el cargo, el senador Gustavo Bolívar aseguró que necesita recuperar la actividad económica, que solo le queda una deuda con la Dian, y que se dedicará a la industria del cine.

“Tengo que regresar a mi actividad económica por un tiempo, porque desde que entré a la política, hace cuatro años y medio, mis finanzas han venido decreciendo dramáticamente, y también tengo que tener una responsabilidad con el patrimonio de mi familia”, aseguró a las cámaras de Noticias RCN.

Bolívar afirmó que hablará con el presidente Gustavo Petro este martes 25 de octubre sobre su decisión.

“Yo a él ya le había escrito y hoy lo toqué tangencialmente (el tema) y me dijo que habláramos con calma. Me gustaría de alguna manera seguir vinculado al Gobierno, pero no con algún cargo remunerado, porque significaría lo mismo de tener una limitante de regresar a una actividad remunerada”, añadió.

Cabe recordar que el excandidato presidencial y actual senador de la República, Rodolfo Hernández, de la Liga Anticorrupción, ya había presentado la renuncia al Congreso. Se lanzaría a la Gobernación de Santander.