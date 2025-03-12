Emiten alerta temprana por disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada

Luego de que se conocieran detalles sobre el fortalecimiento de dos grupos armados en el norte del país, la Defensoría tomó cartas en el asunto.

La entidad emitió la alerta 020 de 2025 por la presencia del Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Alrededor de 21 municipios en Magdalena, La Guajira y Cesar están en peligro.

Lista de municipios en peligro

El punto de conflicto es la Sierra Nevada, donde ambos grupos disputan el territorio por el control de los negocios ilícitos. La alerta cobija a Santa Marta, Riohacha, Dibulla, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación, Algarrobo, El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar, Pueblo Bello, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han controlado zonas de Ciénaga, Santa Marta y Dibulla; mientras que el poderío del Clan del Golfo ha estado en el resto de los municipios.

Para la Defensoría es preocupante que en medio está quedando la población, siendo víctima de asesinatos, secuestros, amenazas, extorsiones, torturas, uso de explosivos, desplazamientos forzados y reclutamiento. Puntualmente con los jóvenes, el peligro está en el exterminio social.

Las recomendaciones de la Defensoría

A través de redes sociales, las estructuras han dado a conocer los tratos inhumanos. Hay registros de videos en los que les cortan el pelo hasta dejarlos calvos. De igual forma, está en riesgo la población indígena de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka.

El llamado a las autoridades entonces es a seguir las 38 recomendaciones hechas por la Defensoría. 18 están relacionadas con la prevención de reclutamiento y uso de menores, violencias basadas en género, trata de personas y exterminio.

Seis tienen qué ver con la desigualdad y ausencia estatal, cuatro con la priorización del desmantelamiento de las estructuras, y ocho con la coordinación de las instituciones.