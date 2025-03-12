CANAL RCN
Colombia

General Huertas recibió unos días de permiso para “preparar su defensa” por presuntos vínculos con las disidencias

Días antes, la Procuraduría emitió un fallo disciplinario para apartarlo del cargo durante un mínimo de tres meses.

Juan Miguel Huertas
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
09:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El general Juan Miguel Huertas aún no ha sido apartado de su cargo, como director del Comando de Personal del Ejército Nacional, pese a la decisión de la Procuraduría de suspenderlo, junto al director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, tras ser mencionados en la investigación de los archivos secretos de alias Calarcá, por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc.

La decisión fue tomada “con el fin de esclarecer los hechos”. Sin embargo, Huertas habría seguido firmando documentos y ejerciendo otro tipo de funciones hasta recibir un permiso de cinco días, a partir del miércoles, 3 de diciembre, como establece una resolución firmada por el comandante del Ejército:

“Autorizo al señor brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera cinco días de permiso, a partir del 3 de diciembre de 2025, hasta el 7 de diciembre de 2025, con el fin de atender trámites de índole personal”, se lee en el documento que ignoraría el fallo disciplinario de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses.

“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá
RELACIONADO

“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá

¿Qué responde el Ejército?

En respuesta, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, dijo que “mientras se hace efectiva la sanción, se le dieron (a Huertas) unos días de permiso porque necesita organizar su defensa”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que, si bien el decreto de suspensión está en manos del presidente, “como funcionarios tenemos que hacer lo que nos permite la ley”.

Sin embargo, el procurador general Gregorio Eljach insiste en que “el incumplimiento de una orden disciplinaria acarrea un nuevo proceso disciplinario por ese nuevo hecho”.

¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?
RELACIONADO

¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?

¿Quién quedó encargado del Comando de Personal durante su permiso?

Durante el periodo de permiso del general Huertas, el Ejército encargó al coronel Luis Hernando Sandoval asumir, temporalmente, la dirección del Comando de Personal del Ejército.

La investigación periodística sugiere que, al igual que Mejía, habría coordinado un “pacto de no agresión” entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de las Farc y tendrían en planes crear una empresa de seguridad como fachada para garantizar el desplazamiento de cabecillas, bajo esquemas estrictos de seguridad, en el territorio nacional. Las acusaciones en su contra están sujetas a investigación de las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Emiten alerta temprana por disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada

Pacto Histórico

Se desborda la pelea en el Pacto Histórico: paridad, renglones y una disputa que ya escaló hasta Petro

Bogotá

Fuerte mensaje del papá de Jean Claude Bossard durante velatón en Bogotá: esto dijo

Otras Noticias

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota

En los primeros meses de vida, los bebés son especialmente vulnerables a infecciones y cambios fisiológicos.

Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada apareció en 'La Mansión de los Streamers' de Westcol: recordaron problema del pasado

'El Agropecuario' terminó colaborando en un proyecto de una expareja de Aida Victoria Merlano.

Fútbol

Independiente Santa Fe perdería una de sus más grandes figuras para el año 2026: hay jugosa oferta

Metro de Bogotá

¿Los perros serán permitidos en el Metro de Bogotá? Ya hay respuesta oficial

Jeffrey Epstein

Revelaron imágenes del imperio de Epstein: así lucían las propiedades en donde obligaba a menores a prostituirse