General Huertas recibió unos días de permiso para “preparar su defensa” por presuntos vínculos con las disidencias

El general Juan Miguel Huertas aún no ha sido apartado de su cargo, como director del Comando de Personal del Ejército Nacional, pese a la decisión de la Procuraduría de suspenderlo, junto al director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, tras ser mencionados en la investigación de los archivos secretos de alias Calarcá, por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc.

La decisión fue tomada “con el fin de esclarecer los hechos”. Sin embargo, Huertas habría seguido firmando documentos y ejerciendo otro tipo de funciones hasta recibir un permiso de cinco días, a partir del miércoles, 3 de diciembre, como establece una resolución firmada por el comandante del Ejército:

“Autorizo al señor brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera cinco días de permiso, a partir del 3 de diciembre de 2025, hasta el 7 de diciembre de 2025, con el fin de atender trámites de índole personal”, se lee en el documento que ignoraría el fallo disciplinario de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses.

¿Qué responde el Ejército?

En respuesta, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, dijo que “mientras se hace efectiva la sanción, se le dieron (a Huertas) unos días de permiso porque necesita organizar su defensa”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que, si bien el decreto de suspensión está en manos del presidente, “como funcionarios tenemos que hacer lo que nos permite la ley”.

Sin embargo, el procurador general Gregorio Eljach insiste en que “el incumplimiento de una orden disciplinaria acarrea un nuevo proceso disciplinario por ese nuevo hecho”.

¿Quién quedó encargado del Comando de Personal durante su permiso?

Durante el periodo de permiso del general Huertas, el Ejército encargó al coronel Luis Hernando Sandoval asumir, temporalmente, la dirección del Comando de Personal del Ejército.

La investigación periodística sugiere que, al igual que Mejía, habría coordinado un “pacto de no agresión” entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de las Farc y tendrían en planes crear una empresa de seguridad como fachada para garantizar el desplazamiento de cabecillas, bajo esquemas estrictos de seguridad, en el territorio nacional. Las acusaciones en su contra están sujetas a investigación de las autoridades.