Yeferson Cossio alertó a sus seguidores tras revelar que fue operado de urgencia: esta es la razón

El reconocido creador de contenido, Yeferson Cossio, famoso por sus retos extremos y su mediática cirugía de alargamiento de extremidades, volvió a ser el centro de atención, pero esta vez por una situación que puso en riesgo su vida.

La alerta se encendió cuando sus hermanas, Cintia y Gisela Cossio, compartieron a través de sus redes sociales que el influenciador había tenido que ser ingresado de urgencia en un centro asistencial.

Según lo revelado por sus familiares, la situación fue repentina y generó un caos inmediato en su círculo cercano. Cintia, visiblemente afectada en sus historias de Instagram, comentó que los síntomas iniciales de Yeferson eran preocupantes y que, tras una evaluación rápida, los médicos decidieron dejarlo bajo observación estricta.

Cossio reveló que necesita operación en su corazón

Tras la estabilización inicial, el propio Yeferson Cossio decidió romper el silencio desde la camilla del hospital para aclarar qué estaba sucediendo con su cuerpo. Con un semblante notablemente demacrado, el paisa confesó que los médicos detectaron una falla en su corazón, una noticia que cayó como un balde de agua fría tanto para él como para su familia.

“Casi me muero”, fueron las palabras con las que Cossio resumió la gravedad del episodio. Según relató, sintió que su cuerpo simplemente se "apagaba" y que la presión en su pecho era insoportable.

Después, publicó una foto en las historias de Instagram, en donde se puede apreciar que no solo está con su pareja, sino también con sus dos hermanas, Cintia y Gisela.

"Casi me muero porque me falló el corazón. Acá está Cintia, todos están afuera. Cintia está enojada, ella dice que fue mi culpa. Ya en media horita me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer como una cirugía chiquita en el corazón y todo bien”.

No obstante, Cintia Cossio compartió una actualización que llevó calma a sus seguidores.

Contó que “Jefito” ya salió de peligro y permanece en observación médica, con un resultado positivo y alentador. Fiel a su estilo directo y espontáneo, expresó el gran alivio que sintió tras superar este momento de tensión.