Cancillería investiga a Óscar Muñoz por evento en Nicaragua con participación del prófugo Carlos Ramón González

La medida está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 11 de diciembre en la sede consular de Managua.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
07:30 p. m.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, fue notificado de la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

La medida está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 11 de diciembre en la sede consular de Managua, cuando Muñoz solicitó la reasignación de recursos para un evento en el que participó el prófugo de la justicia Carlos Ramón González.

Según la Cancillería, Muñoz ocupa el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, por lo que cualquier decisión sobre suspensión, destitución o desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley.

“No es facultad discrecional de la Canciller, toda vez que las actuaciones en estos eventos, como lo ordena la Constitución Nacional y la ley, son regladas”, señaló el comunicado.

Proceso disciplinario y control preferente

La investigación está en manos de la Oficina de Control Disciplinario Interno, que adelanta la recolección de pruebas y las actuaciones correspondientes. El Ministerio también informó que la Procuraduría General de la Nación podría asumir el caso bajo la figura de control preferente, si así lo determina.

Reubicación y colaboración con autoridades

Para evitar interferencias en el proceso, la Cancillería dispuso la reubicación de Muñoz en otra sede diplomática mientras concluyen las investigaciones. Además, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, en el marco de sus competencias.

El Ministerio reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto por el debido proceso, asegurando plena disposición de colaborar con las autoridades competentes para garantizar una investigación clara y objetiva.

