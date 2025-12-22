Esta habría sido la causa del accidente de bus en Santa Elena, Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación del grave siniestro vial ocurrido en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, este 22 de diciembre donde un bus de servicio público que cubría la ruta Rionegro–Medellín terminó precipitándose hacia una vivienda, dejando varias personas lesionadas y daños materiales.

Bus de servicio público perdió el control y cayó a un abismo en Antioquia

De acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, las primeras verificaciones realizadas por agentes de tránsito, junto con el análisis de videos recopilados en la zona, apuntan de manera preliminar a una posible falla en el sistema de frenos del vehículo.

El secretario aclaró que esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los peritajes técnicos que hacen parte de la investigación en curso y que los registros audiovisuales serán incorporados formalmente al proceso para establecer con precisión las causas del accidente.

“Preliminar e inicialmente, de acuerdo con unas verificaciones por parte de los agentes de tránsito y algunos videos establecidos, al parecer, las causas de este siniestro vial es sistema de frenos que nos va a permitir confirmar por parte de los peritajes esta situación, pero los videos establecidos como tal van a ser aportados a la investigación para establecer eso”, indicó.

Ruiz también informó que en el furgón involucrado en el siniestro se transportaba un semoviente tipo pony, el cual no presenta lesiones evidentes. Aun así, será trasladado de manera preventiva a una clínica veterinaria para una valoración especializada.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero, explicó que el accidente se registró hacia las 11:30 de la mañana en el sector 8 de marzo, kilómetro 3 de la vía a Santa Elena.

Según indicó, el bus se precipitó frente a una vivienda, impactando a una persona que se encontraba en el interior del inmueble y causando daños estructurales en la edificación.

Lo que se sabe sobre los pasajeros que iban en el bus

En el vehículo se movilizaban cerca de 25 pasajeros, de los cuales 12 resultaron heridos. Seis de ellos requirieron traslado a centros asistenciales para recibir atención médica.

Al lugar de la emergencia acudieron aproximadamente 20 unidades del Cuerpo de Bomberos, que adelantaron labores de atención, estabilización del bus y una inspección exhaustiva del área para descartar la existencia de otras personas afectadas.