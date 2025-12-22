CANAL RCN
Trump se pronunció sobre el petróleo decomisado a Venezuela y anunció qué planea hacer con él

diciembre 22 de 2025
07:52 p. m.
En los últimos días, la administración del presidente Donald Trump volvió a centrar la atención internacional al pronunciarse sobre el petróleo decomisado a Venezuela y explicar qué planea hacer con los cargamentos y las embarcaciones intervenidas en aguas cercanas al país sudamericano.

La escalada de tensiones entre Washington y Caracas ha llegado a un punto crítico, con Estados Unidos intensificando su presión mediante bloqueos, interceptaciones y advertencias directas al gobierno de Nicolás Maduro.

La acción más reciente que generó amplia repercusión fue la incautación de un buque petrolero que transportaba crudo venezolano, identificado como parte de una llamada “flota oscura” que evade sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. En redes sociales y comunicados oficiales, Trump confirmó que la medida forma parte de una estrategia más amplia para aplicar sanciones y limitar los recursos financieros del régimen venezolano.

¿Qué hará Estados Unidos con el petróleo decomisado a Venezuela?

En su pronunciamiento, Trump expresó que el crudo confiscado podría ser almacenado, vendido o incluso transferido a las reservas estratégicas de Estados Unidos, dependiendo de las decisiones que tome su administración en el curso de la política exterior.

Este tipo de acciones, raramente vistas con tal intensidad, reflejan la intención de Washington de maximizar su influencia económica y geopolítica en la región, al tiempo que castiga lo que califica como violaciones a sus sanciones.

Nos lo quedaremos, puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas, también nos quedamos con los barcos

Las medidas han generado consecuencias palpables: la presión estadounidense ha dado lugar a la retención de múltiples petroleros sancionados y la búsqueda activa de otros barcos que intentan eludir las restricciones en aguas internacionales. Esto ha llevado a que Venezuela denuncie estos actos como “piratería internacional” y prepare acciones legales ante organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Cómo impacta esta política sobre la economía y geopolítica regional?

La retención del petróleo y los bloqueos tienen implicaciones económicas y políticas tanto para Venezuela como para sus socios comerciales.

El país caribeño, que posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, ha visto mermadas sus exportaciones tras las incautaciones y la denominada “flota sombra”. Además, los precios del crudo han mostrado reacciones a estas tensiones, evidenciando la sensibilidad del mercado ante decisiones políticas de alto impacto.

Diversos países, especialmente aquellos que compran crudo venezolano, han expresado preocupación por las medidas unilaterales de Estados Unidos, mientras que voces internacionales han denunciado posibles violaciones al derecho marítimo y a la soberanía de Venezuela.

La comunidad global sigue observando los desarrollos con cautela, dado que una escalada mayor podría tener consecuencias duraderas en la estabilidad regional y en las relaciones comerciales del sector energético.

