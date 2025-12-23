EN VIDEO | Intento de atraco contra el magistrado Álvaro Hernán Prada en el norte de Bogotá

El magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de atraco cuando se movilizaba en su vehículo por el norte de Bogotá, en hechos ocurridos en la noche del domingo.

Según se observa en un video conocido por las autoridades, al menos dos vehículos, uno de ellos de alta gama, intentaron cerrar el paso a la camioneta en la que se desplazaba el magistrado. De los automotores descendieron cerca de cuatro a seis hombres que, de manera rápida, intentaron abrir las puertas del vehículo para cometer el asalto.

Gracias a la pericia y rápida reacción del conductor, el magistrado logró evadir la escena y ponerse a salvo, evitando que el hurto se consumara.

Denuncia y llamado a las autoridades

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro Hernán Prada denunció públicamente lo ocurrido y reveló que minutos después los mismos delincuentes atracaron a uno de sus acompañantes, identificado como Juan Felipe, quien se había bajado del vehículo unas cuadras antes.

“Minutos después, estas mismas personas atracaron a un amigo que me acompañaba, quien fue apuntado con armas directamente al corazón”, señaló el magistrado, quien expresó su solidaridad con la víctima.

Prada calificó los hechos como graves, aseguró que no es la primera vez que enfrenta situaciones similares y pidió a las autoridades investigar con urgencia este nuevo episodio de inseguridad en la capital del país.