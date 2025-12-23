CANAL RCN
Colombia Video

EN VIDEO | Intento de atraco contra el magistrado Álvaro Hernán Prada en el norte de Bogotá

El expresidente del CNE logró escapar gracias a la reacción de su conductor; uno de sus acompañantes sí fue víctima de los delincuentes.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga, fue víctima de un intento de atraco cuando se movilizaba en su vehículo por el norte de Bogotá, en hechos ocurridos en la noche del domingo.

Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó
RELACIONADO

Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó

Según se observa en un video conocido por las autoridades, al menos dos vehículos, uno de ellos de alta gama, intentaron cerrar el paso a la camioneta en la que se desplazaba el magistrado. De los automotores descendieron cerca de cuatro a seis hombres que, de manera rápida, intentaron abrir las puertas del vehículo para cometer el asalto.

Gracias a la pericia y rápida reacción del conductor, el magistrado logró evadir la escena y ponerse a salvo, evitando que el hurto se consumara.

Denuncia y llamado a las autoridades

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro Hernán Prada denunció públicamente lo ocurrido y reveló que minutos después los mismos delincuentes atracaron a uno de sus acompañantes, identificado como Juan Felipe, quien se había bajado del vehículo unas cuadras antes.

“Minutos después, estas mismas personas atracaron a un amigo que me acompañaba, quien fue apuntado con armas directamente al corazón”, señaló el magistrado, quien expresó su solidaridad con la víctima.

Cancillería investiga a Óscar Muñoz por evento en Nicaragua con participación del prófugo Carlos Ramón González
RELACIONADO

Cancillería investiga a Óscar Muñoz por evento en Nicaragua con participación del prófugo Carlos Ramón González

Prada calificó los hechos como graves, aseguró que no es la primera vez que enfrenta situaciones similares y pidió a las autoridades investigar con urgencia este nuevo episodio de inseguridad en la capital del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestros

Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó

Nicaragua

Cancillería investiga a Óscar Muñoz por evento en Nicaragua con participación del prófugo Carlos Ramón González

Bogotá

Crucial obra en Bogotá superó el 74% de avance y podría estar lista en 2026: movilidad mejoraría

Otras Noticias

Artistas

"En observación": este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras la cirugía por problemas en el corazón

Yeferson Cossio explicó que su corazón falló y que tenían que realizarle un proceso quirúrgico urgente. ¿Qué se ha sabido?

Copa BetPlay

Millonarios, Santa Fe y Medellín perderían títulos oficiales: Dimayor dejaría de reconocerlos

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, reveló que se dejaría de reconocer varios títulos entregados en la historia del fútbol colombiano.

Estados Unidos

EE. UU. libera miles de nuevos documentos del caso Epstein en medio de críticas por falta de transparencia

Contraloría General de la República

Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos