Al menos una persona ha muerto por día desde que inició diciembre en vías de Bucaramanga

En medio de las fiestas de Fin de Año, las autoridades en Santander han encendido una alarma por el alto índice de siniestralidad en el departamento, específicamente en Bucaramanga y su área metropolitana.

Al menos 25 siniestros con fatalidades se han registrado en lo que va del mes; por lo que reforzaron su llamado a reducir la velocidad, no conducir bajo la influencia del alcohol u otras sustancias y remover una conducción responsable, que minimice los riesgos en la Navidad.

De acuerdo con las autoridades de tránsito y transporte, los principales responsables por siniestros en la vía son motociclistas y entre los puntos críticos enlistan el anillo vial de Girón a Floridablanca y la autopista a Piedecuesta.

Motociclistas son los principales afectados en accidentes de tránsito:

La temporada festiva en la capital del departamento se ha visto eclipsada por el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito: más de una por día, con corte al lunes 22 de diciembre.

Jorge Abril, agente de tránsito de Bucaramanga, apeló a los índices en la ciudad: “Efectivamente, la invitación también es para usted, amigo conductor de motocicleta, que lleva en la parte posterior a su señor, a sus hijos. Tengamos muchísima precaución porque las estadísticas nos arrojan que las víctimas son los pasajeros de las motocicletas”.

Y recordó que ninguna familia tendría por qué llorar a los suyos en las fiestas: “Esta Navidad no llevemos oscuridad y tristeza. Conduzcamos de la mejor forma”.

El alcohol afecta las capacidades al volante:

En un informe del 2023, la National Highway Traffic Safety Administration o Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, de los Estados Unidos, concluyó:

“El alcohol es una sustancia que tiene efectos negativos en la función del cerebro, afectando el pensamiento, la capacidad de razonar y la coordinación muscular, habilidades esenciales para operar un vehículo de manera segura”.