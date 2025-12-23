CANAL RCN
Colombia Video

Al menos una persona ha muerto por día desde que inició diciembre en vías de Bucaramanga

Las cifras revelan que motociclistas y sus acompañantes son los principales afectados en accidentes de tránsito.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
07:07 a. m.
En medio de las fiestas de Fin de Año, las autoridades en Santander han encendido una alarma por el alto índice de siniestralidad en el departamento, específicamente en Bucaramanga y su área metropolitana.

Al menos 25 siniestros con fatalidades se han registrado en lo que va del mes; por lo que reforzaron su llamado a reducir la velocidad, no conducir bajo la influencia del alcohol u otras sustancias y remover una conducción responsable, que minimice los riesgos en la Navidad.

De acuerdo con las autoridades de tránsito y transporte, los principales responsables por siniestros en la vía son motociclistas y entre los puntos críticos enlistan el anillo vial de Girón a Floridablanca y la autopista a Piedecuesta.

Motociclistas son los principales afectados en accidentes de tránsito:

La temporada festiva en la capital del departamento se ha visto eclipsada por el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito: más de una por día, con corte al lunes 22 de diciembre.

Jorge Abril, agente de tránsito de Bucaramanga, apeló a los índices en la ciudad: “Efectivamente, la invitación también es para usted, amigo conductor de motocicleta, que lleva en la parte posterior a su señor, a sus hijos. Tengamos muchísima precaución porque las estadísticas nos arrojan que las víctimas son los pasajeros de las motocicletas”.

Y recordó que ninguna familia tendría por qué llorar a los suyos en las fiestas: “Esta Navidad no llevemos oscuridad y tristeza. Conduzcamos de la mejor forma”.

El alcohol afecta las capacidades al volante:

En un informe del 2023, la National Highway Traffic Safety Administration o Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, de los Estados Unidos, concluyó:

“El alcohol es una sustancia que tiene efectos negativos en la función del cerebro, afectando el pensamiento, la capacidad de razonar y la coordinación muscular, habilidades esenciales para operar un vehículo de manera segura”.

