Cámaras delataron a cinco menores implicados en el robo de un vehículo en Bogotá: edades desde los 14 años

Un procedimiento policial dejó al descubierto la participación de menores de edad en un hurto ocurrido en el sur de Bogotá.

La acción permitió detener a cinco adolescentes, uno de ellos de apenas 14 años, señalados de haber participado en el robo de un vehículo que fue localizado minutos después por la reacción de las autoridades.

El caso se registró entre las localidades de Usme y San Cristóbal, sectores donde la Policía mantiene operativos constantes para contrarrestar diferentes modalidades delictivas.

Descubren a cinco menores tras presuntamente robar un vehículo en el sur de Bogotá

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados de la Estación de Policía San Cristóbal lograron la aprehensión de cinco menores de 14, 16 y 17 años, además de la captura de una persona, quienes estarían involucrados en el hurto de un vehículo en el sur de la capital.

Los hechos se iniciaron cuando la central de radio de la Policía recibió una alerta por el robo de un automotor en la localidad de Usme.

De manera inmediata, las patrullas activaron un plan candado con el objetivo de cerrar las posibles rutas de escape de los presuntos responsables.

La reacción permitió ubicar a los implicados en el barrio Bellavista, donde los ocupantes del vehículo, al percatarse de la presencia policial, intentaron evadir el control y huir del lugar. Sin embargo, la patrulla de vigilancia logró interceptarlos y realizar el procedimiento correspondiente.

Recuperan vehículo que había sido hurtado por un grupo de menores en Bogotá

Durante la intervención, las autoridades recuperaron el vehículo que había sido reportado como hurtado.

Posteriormente, los cinco menores fueron dejados a disposición de la autoridad administrativa competente, conforme a los protocolos establecidos para casos que involucran adolescentes.

La Policía destacó que, en lo que va del año, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 2.549 personas por distintos delitos y la recuperación de 46 vehículos.