CANAL RCN
Colombia Video

Cámaras delataron a cinco menores implicados en el robo de un vehículo en Bogotá: edades desde los 14 años

Cinco adolescentes fueron interceptados luego de una persecución policial activada tras el hurto de un automotor en Usme.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
07:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un procedimiento policial dejó al descubierto la participación de menores de edad en un hurto ocurrido en el sur de Bogotá.

La acción permitió detener a cinco adolescentes, uno de ellos de apenas 14 años, señalados de haber participado en el robo de un vehículo que fue localizado minutos después por la reacción de las autoridades.

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes
RELACIONADO

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes

El caso se registró entre las localidades de Usme y San Cristóbal, sectores donde la Policía mantiene operativos constantes para contrarrestar diferentes modalidades delictivas.

Descubren a cinco menores tras presuntamente robar un vehículo en el sur de Bogotá

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados de la Estación de Policía San Cristóbal lograron la aprehensión de cinco menores de 14, 16 y 17 años, además de la captura de una persona, quienes estarían involucrados en el hurto de un vehículo en el sur de la capital.

Los hechos se iniciaron cuando la central de radio de la Policía recibió una alerta por el robo de un automotor en la localidad de Usme.

De manera inmediata, las patrullas activaron un plan candado con el objetivo de cerrar las posibles rutas de escape de los presuntos responsables.

La reacción permitió ubicar a los implicados en el barrio Bellavista, donde los ocupantes del vehículo, al percatarse de la presencia policial, intentaron evadir el control y huir del lugar. Sin embargo, la patrulla de vigilancia logró interceptarlos y realizar el procedimiento correspondiente.

Recuperan vehículo que había sido hurtado por un grupo de menores en Bogotá

Durante la intervención, las autoridades recuperaron el vehículo que había sido reportado como hurtado.

VIDEO | Captan vehículo en movimiento lanzando pólvora en plena madrugada en Fusagasugá
RELACIONADO

VIDEO | Captan vehículo en movimiento lanzando pólvora en plena madrugada en Fusagasugá

Posteriormente, los cinco menores fueron dejados a disposición de la autoridad administrativa competente, conforme a los protocolos establecidos para casos que involucran adolescentes.

La Policía destacó que, en lo que va del año, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 2.549 personas por distintos delitos y la recuperación de 46 vehículos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Cobro de una deuda desató balacera mortal en Cali: un hombre murió y dos personas más quedaron heridas

Animales

Mono capuchino fue hallado desnutrido y con graves heridas tras permanecer en cautiverio dentro de una casa en Medellín

Antártida

ARC Simón Bolívar se prepara para tocar tierra con enfermería de alta tecnología a bordo

Otras Noticias

Artistas

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves

Yeferson Cossio ya fue operado y se encuentra estable, de acuerdo con lo que explicó su hermana Cintia.

Dian

Multinacional que vendió su operación en Colombia anunció plan para el recorte de 5.500 empleados

Telefónica confirmó un amplio ajuste laboral en España, acordado con los sindicatos, como parte de su reestructuración financiera.

Donald Trump

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo

Copa BetPlay

Millonarios, Santa Fe y Medellín perderían títulos oficiales: Dimayor dejaría de reconocerlos

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos