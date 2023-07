Investigan la misteriosa desaparición de un profesor de tenis en Bogotá

Es un misterio la desaparición de un profesor de la Liga de Tenis de Bogotá. Edwin Samuel Pineda salió de su casa en la localidad de Suba a las 4:00 de la mañana del domingo 23 de julio para dictar una clase en el Parque Nacional que tenía pautada a las 6:00 a.m.

Horas más tarde, se conoció que el profesor no llegó a la clase. A través del rastreo del GPS de su celular, los familiares se encontraron con un extraño recorrido. Pues la aplicación indicaba que efectivamente Pineda hizo la ruta desde Suba hasta la carrera séptima y que pasó frente al Parque Nacional, pero continuó otro camino que usualmente no frecuentaba, hasta llegar a un centro comercial del norte de Bogotá que es el último punto que marca el celular, pero lamentablemente no lo encontraron.

Por más de 72 horas, los familiares y personas cercanas al profesor han buscado en hospitales de la ciudad, en Medicina Legal y en estaciones de Policía para tratar de encontrarlo, pero su paradero sigue siendo incierto.

Le puede interesar: Asesinó al ex de su novia en una pelea, presuntamente desatada por celos

El extraño recorrido el día de su desaparición

De acuerdo con el testimonio de Sebastián Pineda, hermano del profesor desaparecido, el rastreo de una aplicación de su celular mostró la ruta habitual desde su casa en Suba, hacia la carrera séptima, a la altura del Parque Nacional.

Sin embargo, el camino continuó hacia la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá y luego se desvió hacia el norte. El último punto que muestra la aplicación es un centro comercial, en el que tampoco se hallaron rastros del profesor.

El hermano del profesor insiste en que las autoridades investiguen el caso, pues por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, pudo haberse tratado de escopolamina o algo desconocido que lo llevó a tomar otro camino y a desaparecer de esa manera.

¿Quién es el profesor desaparecido?

Se trata de Edwin Samuel Pineda, de 37 años, y se desempeña como profesor de la Liga de Tenis de Bogotá.

La información suministrada por la familia indica que el profesor no tenía problemas personales, ni de trabajo, que ellos conocieran.

Tampoco habría recibido amenazas, por lo que causa tanta extrañeza la forma en la que desapareció.

"Desaparecido en Bogotá desde el domingo 23 de julio a las 4:40 a.m. cuando salió de Suba. Por favor, cualquier información estamos pendientes. Llamar al 3134567645", dice una de las publicaciones de la familia.