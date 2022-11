Néstor Osuna: “Juan Pablo González ha debido llegar a juicio”

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, dialogó con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre el caso de la muerte de Juan Pablo González, presunto violador de Hilary Castro en una estación de Transmilenio.

¿Usted puede asegurar que lo mataron en esa URI de Puente Aranda?

Las pistas e indagaciones de las que dispongo hasta el momento apuntan hacia allá, y es muy lamentable que eso haya ocurrido.

Eso devela que en esas URI están pasando cosas lamentables. ¿Qué decirle al país sobre eso?

Respecto de la URI de Puente Aranda tengo que decir que la nación tiene a su cargo el sistema de cárceles para los condenados y, según la ley, los entes territoriales, tiene el sistema para los sindicados. Esta persona estaba sindicada, ha debido llegar al juicio y, si se probaba que era culpable, ha debido llegar a pagar la pena. Lamentablemente eso no ocurrió.

También tenemos problemas porque muchas veces los municipios no tienen recursos para administrar esos centros de detención en los departamentos. Hay un proyecto de ley que presentaremos, que intenta resolver en un plazo mediano ese problema, sumándole recursos a los municipios, los departamentos y la nación unos centros de detención preventiva dignos.

Este martes, D'Arcy Quinn, nuestra colega de la FM, reveló un artículo de un borrador de proyecto de ley, en el que básicamente decía que a los periodistas nos tocaba consultarle al Consejo de Política Criminal algunos de los contenidos que publicamos. Eso sería gravísimo. Si no fue un acto deliberado contra la libertad de prensa, ¿puede reconocer que fue una metida de pata monumental?

Sí es metida de pata. Es una metida de pata que viene del año 1986, desde cuando está vigente una ley en Colombia que le impone a los medios de comunicación unos contenidos para prevenir delitos relacionados con el narcotráfico y con el consumo de drogas. Dice que los contenidos tienen que ser sometidos a revisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, pero no me quiero escudar en eso. Simplemente quiero decir que el proyecto de ley de política criminal que estamos pensando, cuyos borradores hemos publicado y seguiremos publicando, y que se va a presentar en marzo al Congreso de la República, lo que intenta es traerle a la sociedad colombiana tranquilidad sobre sus derechos y tener un sistema penal que funcione. Dentro de eso, si un artículo de este proyecto no les produce tranquilidad a los medios de comunicación, por supuesto que lo revisaremos. Es más, se lo digo, lo vamos a retirar del proyecto ley, porque en lo que estamos interesados es en un proyecto de política penitenciaria que le sirva a la sociedad colombiana.