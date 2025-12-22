Perro descubrió el secreto que tenía un bar en Bogotá donde se vendía droga

A medida que se aproximan Navidad y Año Nuevo, las autoridades fortalecen los controles y vigilancias en aras de que nada afecte la tranquilidad de las dos fiestas más importantes.

Desde hace varios días, la Policía en Bogotá ha visitado los locales de sitios concurridos, encontrando consumo de licor adulterado, venta de este producto a menores y armas cortopunzantes.

Marihuana, tussi y otras sustancias halladas

Pues bien, en las últimas horas se inspeccionó un bar en La Esperanza, localidad de Barrios Unidos. Los uniformados llegaron a confirmar que todo estuviese en regla, luego de recibir denuncias por supuesta venta de droga.

Cuando todo parecía indicar que no había anomalías, el perro experto en antinarcóticos notó algo extraño. Gracias a sus habilidades, encontró una bolsa que contenía 400 gramos de marihuana.

Para no levantar sospechas, la bolsa estaba escondida debajo de la mesa del DJ. Al momento en el que los policías preguntaron el origen, los trabajadores del local aseguraron que no sabían nada.

Suspensión podría extenderse si se incumple la sanción

La marihuana no fue la única sustancia, dado que el perro se topó con bolsas de tussi, papeles de ketamina y un arma blanca. La hipótesis se corroboró: el bar era una fachada para vender droga.

Por si fuera poco, el establecimiento no tenía el certificado sanitario, tampoco contaba con la aprobación de los Bomberos y los registros en Cámara de Comercio tenían inconsistencias.

Teniendo en cuenta estos hallazgos, se tomó la decisión de suspender su funcionamiento por un lapso de 10 días. Ahora bien, si durante ese tiempo opera, puede tener una suspensión que se extienda hasta los tres meses.

En los alrededores también se intervino otro local que, si bien tenía los documentos al día, tenía fallos en la salubridad; concretamente en suciedad debajo de las mesas de billar. Se le impuso un comparendo.