No quiere seguir en América de Cali: Atlético Nacional y Junior preparan ofertas

El jugador tiene contrato con América de Cali por varios años y manifestaron que solo saldrá del equipo ante una oferta por la compra de sus derechos deportivos.

América de Cali
FOTO: América de Cali

diciembre 22 de 2025
01:05 p. m.
En América de Cali se siguen presentando movimientos de cara al mercado de fichajes para la temporada 2026. Las directivas del equipo han buscado varios nombres para reforzar la plantilla, pero ahora están atentos a la posible salida de un jugador importante.

Se trata del extremo barranquillero Cristian Barrios, quien llegó al equipo en enero de 2023 y tiene contrato hasta diciembre de 2029, de acuerdo a lo reportado por el dueño del equipo, Tulio Gómez. Hay varios equipos del fútbol colombiano que se han interesado en sus servicios.

Cristian Barrios no quiere seguir en América

Lo que se pudo conocer es que Barrios no está del todo cómodo en América de Cali y su entorno ha pedido a las directivas que se escuchen las propuestas que lleguen para tener un cambio de aires en este mercado de fichajes.

Aunque Barrios ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, los 3 años que lleva en la institución sin títulos han llevado a que algunos hinchas lo responsabilicen del fracaso, llegando incluso a ser víctima de amenazas.

El jugador ha tenido dificultades a nivel personal tras las críticas que ha recibido, pero ha seguido trabajando. En caso de que no se concrete alguna oferta que llene las expectativas de América, se quedaría cumpliendo con su vínculo contractual, pues cuenta con el respaldo de directivas y cuerpo técnico.

Nacional y Junior buscan a Cristian Barrios

De acuerdo a lo reportado por el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla han expresado su interés para quedarse con Cristian Barrios, haciendo los primeros sondeos para conocer lo que pide América y cuál es el objetivo del jugador.

Sin embargo, todavía no se ha presentado una oferta formal. De hecho, reportó que el único club que ya ha presentado propuestas es Atlético Bucaramanga por pedido de Leonel Álvarez, pero no se estarían acercando a lo que pide el club.

