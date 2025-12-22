Expedición científica del ARC Simón Bolívar: 68 estaciones oceanográficas entre el Pacífico y la Antártida

Son cada vez menos los días que le restan al buque ARC Simón Bolívar para llegar a su primer punto de fondeo internacional: Valparaíso, Chile. Mientras esto ocurre, la tripulación continúa con los proyectos científicos, uno de ellos bandera de la Dirección General Marítima.

"Ya estamos muy cerca de llegar a nuestro primer puerto internacional en Valparaíso, Chile. Estamos felices porque ya muy pronto vamos a empezar a ver tierra. Ahí sí, como decía Cristóbal Colón en las historias, tierra, tierra. Ya estamos muy próximos cerca de dos 200 millas, más o menos, de llegar a ese punto, al punto de fondeo y empezar a disfrutar de ese primer puerto de esa travesía hacia el corazón de la Tierra", expresaron desde la embarcación.

Ciencia en medio del océano

En la jornada más reciente, la tripulación realizó la estación oceanográfica número 11 de las 68 previstas en esta expedición. Estas maniobras, que duran alrededor de 50 minutos y alcanzan profundidades de hasta 1.500 metros, buscan revisar la salud de los océanos en el hemisferio sur del Pacífico.

"En este hangar nosotros tenemos la roseta oceanográfica que es el equipo que van implantados otros sensores y las botellas Niskin, que son las que a la final van a tomar una muestra de agua a la profundidad que pues nosotros necesitemos acuerdo la investigación", explicó a Noticias RCN Rossny Carranza, jefe de División de Investigación.

Cada estación permite medir variables como temperatura, salinidad, oxígeno y profundidad, datos esenciales para comprender la dinámica marina. Los proyectos en curso incluyen el Eisman de la Dirección General Marítima y el estudio de masas de agua de Linocar.

Rumbo a Valparaíso

La información recogida se analiza en tiempo real a bordo, aportando conocimiento sobre el comportamiento de las aguas desde la Antártica hasta las costas colombianas y ecuatorianas.

En medio de la travesía, la tripulación también ha sido testigo de la vida marina. "Mire, ayer lo decíamos en la transmisión, yo no había visto ballenas ni delfines, se lo manifesté al mar y hoy nos dio esa oportunidad de ver las ballenas ahí como ustedes lo vieron en el informe", relataron.

Se espera que el buque entre este martes y la madrugada del 24 de diciembre ya esté en aguas chilenas frente a Valparaíso, a la espera de la autorización para llegar al muelle.

Desde el viernes 26 de diciembre, el ARC Simón Bolívar permanecerá en este puerto, donde continuará con sus investigaciones científicas y compartirá los avances de la expedición.