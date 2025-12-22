Desgarrador relato de familiar de las víctimas de masacre en Cesar: “No debían nada”

La conmoción persiste en Río de Oro (sur del Cesar) tras la masacre de tres personas de una misma familia. Las víctimas fueron identificadas como Nelly García, de 29 años, su hija de 12 años y su pareja sentimental Anderson Rocha. Una niña de cuatro años sobrevivió y está bajo cuidado psicológico.

Nelly Mejía, madre y abuela de las víctimas, expresó su dolor y clamó por justicia: “Arriba hay un Dios que para abajo mira. ¿Quién será el que va a juzgar? Mi señor, solamente él. Es el único que va a juzgar, sabe que son inocentes, no debían nada. ¿Una niña de 12 años qué culpa puede tener? Gracias a Dios mi nietecita de cuatro años se salvó”.

Asesinato de tres personas de una misma familia

Las investigaciones apuntan a que los responsables pertenecen a un grupo criminal que opera, tanto en el sur de Cesar como en la región del Catatumbo. Las autoridades mantienen operativos para capturarlos.

El crimen ha generado indignación no solo entre los familiares de las víctimas, sino también entre los habitantes de Río de Oro. La menor que sobrevivió al ataque fue trasladada a Ocaña para recibir atención especializada.

Recompensa de $30 millones

“Está un poquito traumatizada. La pasaron con psicólogo y la tienen en ese proceso”, informó Mejía.

Se ofrece recompensa de 30 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a los asesinos. Por otro lado, los cuerpos de García y su hija fueron llevados al corregimiento Los Ángeles, mientras que el de Rocha fue trasladado a Aguachica.

Río de Oro y el sur de Cesar son zonas que desde hace más de un año han estado azotadas por el conflicto en Catatumbo. Por causa de la escalada violenta del ELN y las disidencias a finales de 2024, la situación ha sido compleja en los últimos 12 meses.