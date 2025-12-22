EE.UU. aumentó el dinero para que los inmigrantes se autodeporten: Trump elevó la cifra

El debate migratorio en Estados Unidos volvió a intensificarse tras un nuevo anuncio de la administración de Donald Trump, que elevó de manera significativa el incentivo económico ofrecido a los inmigrantes sin estatus legal que acepten abandonar voluntariamente el país.

La medida hace parte de una estrategia más amplia para reducir la población migrante irregular sin recurrir, inicialmente, a procesos forzosos de deportación.

Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno federal ahora entregaría hasta 3.000 dólares a cada persona que decida acogerse al programa de salida voluntaria, una cifra que triplica el monto contemplado en propuestas anteriores.

A este pago se sumaría la cobertura total del tiquete aéreo hacia el país de origen del migrante, siempre que la salida se concrete dentro de los plazos establecidos por las autoridades.

Aumentan el incentivo económico para inmigrantes de EE.UU.

El programa está dirigido exclusivamente a personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal. Para acceder al beneficio, los interesados deben registrarse y comprometerse formalmente a salir del país antes de finalizar el año.

El DHS explicó que el dinero se entregará una vez se confirme la salida efectiva del territorio estadounidense.

Desde el Gobierno se ha insistido en que la iniciativa busca reducir costos asociados a detenciones prolongadas y procesos judiciales migratorios.

No obstante, el mensaje oficial ha estado acompañado de un tono severo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que quienes no se acojan a la opción voluntaria enfrentarán operativos más estrictos, arrestos y la imposibilidad de regresar legalmente en el futuro.

Endurecimiento de la política migratoria bajo el mandato de Trump

La estrategia de “autodeportación” se apoya en herramientas tecnológicas. Una de ellas es la aplicación CBP Home, que reemplazó a la anterior CBP One, utilizada durante el gobierno de Joe Biden para gestionar ingresos legales de migrantes.

Ahora, la plataforma cumple una función opuesta: facilitar el registro de quienes decidan salir del país por cuenta propia.

Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca con la promesa de ejecutar la mayor ofensiva migratoria en la historia reciente, ha reiterado su objetivo de alcanzar cifras récord de expulsiones.

Aunque su meta anual es de un millón de deportaciones, en lo que va de 2025 las autoridades han concretado alrededor de 622.000 salidas, entre deportaciones formales y retornos voluntarios.

De cara a 2026, la administración se prepara para un endurecimiento aún mayor. El plan contempla la contratación de miles de nuevos agentes migratorios, la ampliación de centros de detención y acuerdos con empresas privadas para localizar a personas sin estatus legal.