CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de diciembre de 2025

¡Se siguen conociendo ganadores antes de Navidad tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
02:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol, en el inicio de una nueva semana de diciembre, volvió a proporcionarles alegrías a varios apostadores.

Esta vez, como siempre ocurre entre semana, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y contó con el respectivo monitoreo de un delegado de Coljuegos.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de diciembre de 2025

De esa manera, después de que terminaron de moverse las balotas, se dejó claro que no hubo ninguna irregularidad y que el resultado fue avalado.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Sol.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 22 de diciembre de 2025

A tan solo dos días de Navidad, los apostadores que tuvieron suerte en el Super Astro Sol fueron aquellos que escogieron el número XXXX.

Sin embargo, para que la felicidad fuera completa, la última balota determinó que también tenían que haber acertado el signo zodiacal XXXX.

Recuerde que si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es ganador del premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Además, los otros dos escenarios en los que pudo haber ganado son los siguientes:

  • Si adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 1.000 veces lo apostado.
  • Si adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 100 veces lo apostado.

Los cobros se deben realizar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros y, tal y como está especificado en las reglas del Super Astro Sol, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

El próximo sorteo de este juego de azar será el martes 23 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, y el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol ha entregado varios premios durante diciembre del 2025.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 19 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 19 de diciembre de 2025

Los últimos ganadores han sido aquellos que han escogido las siguientes combinaciones:

  • 17 de diciembre de 2025: 4508 - Escorpión.
  • 18 de diciembre de 2025: 4055 - Cáncer.
  • 19 de diciembre de 2025: 5465 - Piscis.
  • 20 de diciembre de 2025: 1692 - Libra.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Así quedará la cuota alimentaria para padres si el salario mínimo lo decreta el Gobierno Nacional

Gobierno Nacional

Gobierno se endeudó por $23 billones en medio de decreto de emergencia económica

Dian

Atentos colombianos: este será el calendario tributario para el año 2026

Otras Noticias

Cesar

Desgarrador relato de familiar de las víctimas de masacre en Cesar: “No debían nada”

Nelly Mejía es la mamá de Nelly García y abuela de la joven de 12 años.

Estados Unidos

EE.UU. aumentó el dinero para que los inmigrantes se autodeporten: Trump elevó la cifra

EE.UU. incrementó el incentivo para que inmigrantes salgan voluntariamente y regresen a sus países. ¿Cuánto dinero recibirían?

América de Cali

No quiere seguir en América de Cali: Atlético Nacional y Junior preparan ofertas

Artistas

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos