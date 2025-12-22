Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol, en el inicio de una nueva semana de diciembre, volvió a proporcionarles alegrías a varios apostadores.

Esta vez, como siempre ocurre entre semana, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y contó con el respectivo monitoreo de un delegado de Coljuegos.

De esa manera, después de que terminaron de moverse las balotas, se dejó claro que no hubo ninguna irregularidad y que el resultado fue avalado.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Sol.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 22 de diciembre de 2025

A tan solo dos días de Navidad, los apostadores que tuvieron suerte en el Super Astro Sol fueron aquellos que escogieron el número XXXX.

Sin embargo, para que la felicidad fuera completa, la última balota determinó que también tenían que haber acertado el signo zodiacal XXXX.

Recuerde que si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es ganador del premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Además, los otros dos escenarios en los que pudo haber ganado son los siguientes:

Si adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 1.000 veces lo apostado.

Si adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 100 veces lo apostado.

Los cobros se deben realizar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros y, tal y como está especificado en las reglas del Super Astro Sol, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

El próximo sorteo de este juego de azar será el martes 23 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, y el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol ha entregado varios premios durante diciembre del 2025.

Los últimos ganadores han sido aquellos que han escogido las siguientes combinaciones: