Extraña muerte de una joven en una discoteca de Bogotá

Una joven de 21 años murió en extrañas circunstancias en un bar en Bogotá. Según contó Leidy Cardozo, su hermana salió de la casa para encontrarse con un amigo y posteriormente ir a una discoteca en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del Club la Ramona, se observa a la joven Laura tomando licor y de repente caer al suelo, ella se intentó levantar, pero no pudo. Al momento empezó a convulsionar.

“Mi hermana estaba tomando y en las cámaras se ve como ella se desploma y empieza a vomitar una babita blanca, no hubo nadie que le prestara primeros auxilios cuando se cayó, ellos lo que hicieron fue meterle los dedos a la boca, eso hizo que la ahogaran más”, mencionó Leidy Cardozo.

También explicó que su hermana no recibió ayuda por parte de los dueños del Club la Ramona cuando ella cayó en un sofá del bar.

La trágica noticia la recibieron sobre la 1:30 de la madrugada cuando se comunicaron los médicos del hospital.

Según comenta Leidy, no han recibido ninguna información por parte del bar para aclarar la muerte de sus hermana. También indica que Laura era una mujer juiciosa, trabajadora y que sufría de la respiración, pero que no era nada grave. Adicional a ello recalca que la clínica, ni medicina legal se han pronunciado sobre los hechos.

Su familia menciona que tomará acciones legales en contra de este bar, ya que según ellos no quisieron actuar para salvarle la vida a Laura Cardozo y están evadiendo el tema.

“El bar no se ha pronunciado, no nos hicieron ningún acompañamiento, no preguntaron por mi hermana. El administrador o los administradores o los dueños del bar, no sé, la sacan de allá la montan en un taxi, no esperaron que el amigo llegara y la llevara en la camioneta, sino que simplemente la sacaron y se lo llevaron” relató su hermana.

