EE. UU. libera miles de nuevos documentos del caso Epstein en medio de críticas por falta de transparencia

El gobierno de Estados Unidos hizo públicos este martes miles de nuevos documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, en cumplimiento parcial de una ley de transparencia aprobada por el Congreso.

El Departamento de Justicia habilitó cerca de 11.000 enlaces en su sitio web, que corresponden a al menos 8.000 documentos adicionales. Entre el material divulgado hay cientos de audios y videos, incluidas imágenes de cámaras de seguridad de agosto de 2019, cuando Epstein fue hallado muerto en su celda mientras esperaba juicio.

No obstante, varios de los enlaces publicados no contenían información accesible, lo que generó nuevas críticas por parte de legisladores y de representantes de las víctimas.

Presiones del Congreso y denuncias de “encubrimiento”

La divulgación responde a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), aprobada casi por unanimidad en el Congreso, que obligaba a revelar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado. Sin embargo, un grupo de víctimas denunció que solo se ha publicado una “fracción” de los archivos y cuestionó el nivel “anómalo y extremo” de censura aplicado a los textos.

Los congresistas Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano), coauspiciadores de la ley, advirtieron que podrían impulsar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por incumplir la norma. “El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados”, afirmó Khanna.

En la misma línea, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la situación como una “operación de encubrimiento” y pidió acciones legales contra la administración por no publicar los archivos completos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que los retrasos obedecen a la necesidad de proteger la identidad de más de 1.000 víctimas y rechazó versiones sobre un supuesto blindaje político a figuras influyentes, incluido el presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación personal con Epstein en el pasado, pero no enfrenta cargos.

Aunque Trump había respaldado inicialmente la divulgación total de los documentos, luego calificó el proceso como una “farsa” impulsada por los demócratas. Finalmente, ante la presión del Congreso, promulgó en noviembre la ley que ordena la publicación de los archivos no clasificados que reposan en poder del gobierno federal.