Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó

La mediación humanitaria permitió la liberación de los militares luego de más de 36 horas de retención en zona rural de Carmen de Atrato.

diciembre 23 de 2025
03:04 a. m.
En la noche del lunes 22 de diciembre, fueron liberados los 18 soldados del Ejército Nacional que permanecían retenidos desde el domingo en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, tras una jornada de diálogo encabezada por la Defensoría del Pueblo y autoridades regionales.

Los uniformados, adscritos a la Décimo Quinta Brigada, iniciaron su desplazamiento hacia Quibdó luego de que se concretara una entrega segura cerca de las 11:00 p. m. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran en buen estado de salud.

La retención ocurrió cuando los militares adelantaban operaciones contra el ELN en el resguardo indígena La Puria, territorio del pueblo Embera Katío, donde fueron rodeados por cerca de 200 personas y obligados a permanecer en contra de su voluntad.

Diálogo humanitario evitó una nueva escalada de violencia

Durante varias horas, una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Carmen de Atrato sostuvo conversaciones con líderes comunitarios para lograr la liberación sin enfrentamientos.

El Ejército Nacional rechazó lo ocurrido y reiteró que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida tanto de civiles como de miembros de la Fuerza Pública. Desde la Gobernación también se condenó la retención forzada y se pidió garantizar el respeto a los derechos humanos.

Este caso se suma a otros episodios recientes en los que comunidades han retenido a militares en medio de operativos contra grupos armados ilegales, una práctica que, según las autoridades, estaría siendo instrumentalizada por organizaciones criminales para frenar la acción del Estado.

La liberación de los soldados se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral por las festividades de fin de año, medida que comenzará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026, en medio de un contexto marcado por recientes ataques y hechos de violencia en varias regiones del país.

