Descubrieron perros enfermos, entre excremento y comida podrida en presunto criadero ilegal de Bogotá

Un operativo liderado por la Policía de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal permitió rescatar a 12 perros que permanecían en condiciones críticas dentro de un presunto criadero ilegal en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Según el reporte oficial, los caninos permanecían hacinados, sin espacios adecuados, rodeados de suciedad y expuestos a condiciones que comprometían seriamente su salud.

¿Qué encontraron las autoridades dentro del presunto criadero?

Durante la visita al inmueble, el equipo técnico del IDPYBA encontró un escenario considerado desfavorable para el bienestar animal.

El lugar presentaba acumulación de objetos en desuso, humedad, suciedad y presencia de materia fecal. Además, las autoridades reportaron un fuerte olor a amonio en el ambiente.

Los perros permanecían confinados en una terraza con un espacio reducido e insuficiente para que pudieran movilizarse o desarrollar comportamientos naturales propios de la especie.

Según el Instituto, los animales tampoco contaban con refugios adecuados para protegerse de los cambios climáticos y descansaban sobre cobijas improvisadas que estaban mojadas y en malas condiciones de higiene.

¿En qué estado de salud estaban los perros?

La evaluación médica realizada durante el operativo reveló múltiples problemas de salud en los animales rescatados.

Los veterinarios encontraron afectaciones en ojos, oídos y piel, además de infestación de pulgas.

Las autoridades indicaron que todas estas condiciones, sumadas al estado del lugar, llevaron a emitir un concepto desfavorable que permitió a la Policía proceder con la aprehensión de los caninos.

El equipo médico veterinario también evidenció que varios de los perros presentaban altos niveles de ansiedad y sobre excitación frente a la presencia de personas desconocidas.

¿Qué les daban de comer a los animales?

Uno de los hallazgos más delicados durante la intervención estuvo relacionado con la alimentación de los perros.

Según el reporte entregado por las autoridades, los animales eran alimentados con sobras de proteína de pollo y fruta en estado de descomposición.

Además, estos alimentos eran almacenados dentro de una bolsa de basura, situación que agravaba las condiciones sanitarias encontradas en el lugar.

¿Qué animales fueron rescatados?

Entre los 12 perros puestos bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal había tres cachorros y varias caninas adultas.

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Las autoridades también informaron que una de las hembras rescatadas estaría en aparente estado de gestación.

Actualmente, todos los animales permanecen bajo estricta observación veterinaria mientras reciben atención médica especializada para evaluar su recuperación.

Por otra parte, las autoridades informaron que el expediente del caso será remitido a las entidades competentes para evaluar posibles sanciones policivas y penales.