CANAL RCN
Colombia

Descubrieron perros enfermos, entre excremento y comida podrida en presunto criadero ilegal de Bogotá

Las autoridades encontraron humedad, suciedad, pulgas y alimentos descompuestos almacenados en bolsas de basura.

Criadero ilegal de perros en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo liderado por la Policía de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal permitió rescatar a 12 perros que permanecían en condiciones críticas dentro de un presunto criadero ilegal en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Adulto mayor mató con una escopeta al hombre que habría asesinado a su perrito en Cali: esto se sabe
RELACIONADO

Adulto mayor mató con una escopeta al hombre que habría asesinado a su perrito en Cali: esto se sabe

 

Según el reporte oficial, los caninos permanecían hacinados, sin espacios adecuados, rodeados de suciedad y expuestos a condiciones que comprometían seriamente su salud.

¿Qué encontraron las autoridades dentro del presunto criadero?

Durante la visita al inmueble, el equipo técnico del IDPYBA encontró un escenario considerado desfavorable para el bienestar animal.

El lugar presentaba acumulación de objetos en desuso, humedad, suciedad y presencia de materia fecal. Además, las autoridades reportaron un fuerte olor a amonio en el ambiente.

Los perros permanecían confinados en una terraza con un espacio reducido e insuficiente para que pudieran movilizarse o desarrollar comportamientos naturales propios de la especie.

Según el Instituto, los animales tampoco contaban con refugios adecuados para protegerse de los cambios climáticos y descansaban sobre cobijas improvisadas que estaban mojadas y en malas condiciones de higiene.

¿En qué estado de salud estaban los perros?

La evaluación médica realizada durante el operativo reveló múltiples problemas de salud en los animales rescatados.

Los veterinarios encontraron afectaciones en ojos, oídos y piel, además de infestación de pulgas.

VIDEO | Perrita fue rescatada tras sobrevivir a tres días atrapada en un risco en Macanal, Boyacá
RELACIONADO

VIDEO | Perrita fue rescatada tras sobrevivir a tres días atrapada en un risco en Macanal, Boyacá

Las autoridades indicaron que todas estas condiciones, sumadas al estado del lugar, llevaron a emitir un concepto desfavorable que permitió a la Policía proceder con la aprehensión de los caninos.

El equipo médico veterinario también evidenció que varios de los perros presentaban altos niveles de ansiedad y sobre excitación frente a la presencia de personas desconocidas.

¿Qué les daban de comer a los animales?

Uno de los hallazgos más delicados durante la intervención estuvo relacionado con la alimentación de los perros.

Según el reporte entregado por las autoridades, los animales eran alimentados con sobras de proteína de pollo y fruta en estado de descomposición.

Además, estos alimentos eran almacenados dentro de una bolsa de basura, situación que agravaba las condiciones sanitarias encontradas en el lugar.

¿Qué animales fueron rescatados?

Entre los 12 perros puestos bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal había tres cachorros y varias caninas adultas.

Video captó aterrador momento en el que represa artesanal colapsó y arrastró a un hombre en Cauca
RELACIONADO

Video captó aterrador momento en el que represa artesanal colapsó y arrastró a un hombre en Cauca

Las autoridades también informaron que una de las hembras rescatadas estaría en aparente estado de gestación.

Actualmente, todos los animales permanecen bajo estricta observación veterinaria mientras reciben atención médica especializada para evaluar su recuperación.

Por otra parte, las autoridades informaron que el expediente del caso será remitido a las entidades competentes para evaluar posibles sanciones policivas y penales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Caldas

Video | Grupo de vacas irrumpió en un salón de belleza en Aguadas, Caldas

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 28 de mayo de 2026! Este es el reporte

Abuso a menores

Padre y padrastro habrían estado abusando por más de un año de una pequeña de 13 años en Cesar

Otras Noticias

Servicios públicos

Devolución de dinero en servicios públicos: Conozca el millonario acuerdo que beneficia a usuarios

Usuarios que hayan pagado sus recibos en estas fechas serán beneficiados.

Junior de Barranquilla

Con doblete de Jhon Arias, Junior fue goleado y eliminado de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla terminó en la última casilla de su grupo y se quedó por fuera de torneo internacional.

Migrantes

EE. UU. presenta un mapa interactivo con el número de ciudadanos extranjeros arrestados por ciudad

Astrología

"Hay que estar preparados": Mhoni Vidente alertó con predicción para los próximos días

Cuidado personal

El ABC de una cirugía plástica segura: ¿Qué debe saber antes de someterse a un procedimiento estético?