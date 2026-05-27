VIDEO I Captan a un sujeto intentando ahorcar a un perro en la localidad de Bosa, Bogotá

Un aberrante caso de maltrato animal que quedó evidenciado en video, y que se encuentra circulando en redes sociales, permite observar a un sujeto tomando de manera contundente a un canino, de raza Beagle, por el cuello con sus manos y una correa.

Las imágenes han encendido las alarmas entre la comunidad y los animalistas, quienes se encuentran haciendo un llamado a las autoridades para realizar la aprehensión del perro que, al parecer, se podría encontrar en custodia del hombre.

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Sujeto intentó ahorcar a un perro

Las imágenes, difundidas en redes sociales, dejan ver a un hombre sentado, en lo que parece ser el parqueadero, mientras sujeta y aprieta a un perro por el cuello.

Ante el intento de huida del animal, el hombre lo toma fuertemente de la correa que llevaba en su cuello, lo arrastró y lo volvió a sujetar para darle una sustancia desconocida que se encontraba dentro de un recipiente a su lado.

Según la rescatista Melisa Rodríguez, quien compartió las imágenes en sus redes sociales, el lugar de los hechos corresponde, al parecer, a un conjunto residencial ubicado en la localidad de Bosa. Así mismo, la proteccionista informó que, según reportes de la comunidad, no sería la primera vez que dicho sujeto somete al canino a este maltrato.

Ante las reprochables imágenes del hecho, la comunidad animalista se encuentra convocando a un plantón para exigir la entrega del animal. No se descarta que el protagonista de las imágenes tenga bajo su cuidado a otras mascotas.

Hasta el momento, las autoridades oficiales no se han pronunciado ante el caso por lo que se desconoce el estado actual del canino que aparece en el video.

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Paseador de perros pierde el control de dos mascotas en Bogotá

Por otro lado, un video ha desatado nuevamente preocupación entre la comunidad del barrio La Felicidad al captarse a un paseador de perros que llevaba bajo su cuidado a más de cinco caninos de diferentes tamaños.

Sin embargo, dos de los animales se atacan entre ellos generando que el hombre opte por lanzar patadas para que se separen. El clip revivió el debate sobre la aplicación de la ley Kiara que regula los servicios de cuidado de animales de compañía.

En esta ley se contempla que los cuidadores estén registrados a una plataforma pública de verificación, deben implementar un tope máximo de animales bajo su cuidado, monitoreo, entre otros protocolos de seguimiento y bienestar.