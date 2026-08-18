3.500 tenderos y pequeños comerciantes recibirán ayudas de Bavaria tras el sismo de 7,4

Al ‘Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios’ afectados por el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se suma una inversión de 12.000 millones de pesos.

El aporte, realizado por la compañía colombiana Bavaria, será destinado, en articulación con el Gobierno Nacional, a respaldar la recuperación del tejido empresarial, con acciones que van a permitir a cerca de 3.500 comerciantes y tenderos retomar sus actividades.

Tras el sismo que, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha afectado a 294.278 personas, en 470 municipios; la empresa también movilizó 30 camiones con 250.000 bebidas, para repartir entre los damnificados.

La importancia de cada negocio en la economía de las regiones:

De acuerdo con Sergio Rincón, presidente de Bavaria, la inversión de 12.000 millones de pesos reconoce que “detrás de cada tienda de barrio, comercio y negocio local hay una familia, una fuente de ingresos y un punto de encuentro para la comunidad (…) establecimientos que, no solo impulsan la economía de sus territorios; también fortalecen el tejido social”.

La empresa, además, se comprometió a poner al servicio de la nación sus capacidades y presencia en gran parte del territorio nacional en la atención de desastre y a:

“Seguir trabajando junto a las autoridades, el sector privado y las comunidades para contribuir a la recuperación de las regiones impactadas y al bienestar de las familias que hoy enfrentan el desafío de reconstruir su futuro”.

Balance de afectaciones en Colombia tras el sismo de 7,4:

El balance de víctimas y daños a nivel nacional, con corte al martes 18 de agosto, advierte que al menos 15 departamentos resultaron afectados tras el sismo.

Casi 140.000 viviendas y edificios se encuentran averiados y cerca de 30.000, destruidos. Pero no es todo. Hay 432 vías afectadas, al igual que 97 acueductos y 52 puentes vehiculares.