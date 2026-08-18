Presentan una nueva versión de ChatGPT para adolescentes ¿En qué se diferencia a la versión original?

Acciones judiciales por presuntamente inducir al suicidio a algunos de sus usuarios han obligado a OpenAI a dar un giro radical en el funcionamiento de su herramienta más popular.

La tecnológica lanzó este martes 18 de agosto "ChatGPT for Teens", un entorno con restricciones drásticas y mecanismos de control parental para acatar la fuerte presión regulatoria y judicial a la que se enfrenta.

Restricciones en la nueva versión de ChatGPT:

La nueva arquitectura del sistema bloquea de manera automática algunas funciones para cualquier perfil de una persona entre los 13 y los 17 años, así como para aquellas cuentas que la empresa identifique como menores mediante la antigüedad del registro o sus hábitos de interacción.

Entre las limitaciones, destaca la desactivación del modo de voz y la prohibición expresa de que el sistema simule autoconciencia o manifieste sentimientos afectivos hacia los jóvenes.

A su vez, la plataforma busca involucrar directamente a los tutores legales mediante un sistema de vinculación de cuentas. Esta herramienta notificará a los padres en caso de que la inteligencia artificial detecte diálogos sobre escenarios críticos como violencia autoinfligida o suicidio.

Para resguardar la intimidad del menor, evaluadores humanos supervisarán estas alertas antes de enviarlas, suprimiendo los fragmentos específicos del historial de chat.

¿Qué medidas se aplicarán en el proceso de aprendizaje?

En el plano educativo y de bienestar digital, OpenAI implementó el denominado Modo Estudio, diseñado para orientar al estudiante mediante preguntas guía en lugar de ofrecer soluciones inmediatas, buscando así "ayudar a los adolescentes a comprender el material" de estudio.

Este paquete pedagógico y preventivo se complementa con la interrupción temporal de la plataforma mediante "horas de silencio" con pantalla oscurecida y avisos constantes para pausar la navegación.

Si bien la mayor parte de los filtros de seguridad contra temáticas de sexualidad explícita, autolesiones, violencia y desórdenes alimentarios ya estaban presentes en los perfiles de menores preexistentes, este despliegue busca blindar legalmente a la compañía ante la ola de cuestionamientos sobre los riesgos psicosociales de su plataforma.