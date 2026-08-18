VIDEO | Helicóptero rescató a una bebé de 20 días de una zona aislada del Chocó tras el terremoto

Mientras en Quibdó se organizan y despachan ayudas humanitarias hacia los municipios afectados, los equipos de rescate siguen enfrentando otro desafío: llegar hasta las personas que permanecen aisladas y necesitan atención médica urgente.

En medio de esa operación, una bebé de apenas 20 días de nacida tuvo que ser evacuada desde un resguardo indígena, en una zona de difícil acceso, luego de presentar problemas de salud.

Para llegar hasta ella fue necesario utilizar un helicóptero medicalizado y realizar un traslado especializado para proteger su vida durante el vuelo.

¿Por qué tuvieron que sacar de urgencia a la bebé?

La recién nacida presentaba dificultades respiratorias y fiebre, de acuerdo con la información entregada por la comunidad.

Ante estas condiciones y la imposibilidad de trasladarla rápidamente por tierra, los equipos médicos decidieron activar una evacuación aérea.

Uno de los médicos que participó en la misión explicó que durante el vuelo fue necesario suministrarle oxígeno para ayudarla a mantener una respiración adecuada.

El objetivo era estabilizarla mientras recorrían la distancia que separaba el resguardo de Quibdó.

¿Dónde estaba ubicada la bebé indígena?

El rescate representó un desafío por las condiciones geográficas de la zona. El resguardo se encuentra completamente aislado y a más de una hora de distancia por vía aérea, lo que hace prácticamente imposible realizar un traslado médico convencional en una situación que requiere atención inmediata.

Por eso, el helicóptero se convirtió en una especie de ambulancia en el aire.

A bordo viajaba el equipo médico encargado de vigilar a la recién nacida durante todo el recorrido. Además, para protegerla de las condiciones del traslado, fue utilizada una incubadora, permitiendo mantenerla en condiciones adecuadas durante el vuelo.

¿El estado de la bebé está relacionado directamente con el terremoto?

Los médicos aclararon que la enfermedad que presentaba la menor no estaría directamente relacionada con el terremoto. Sin embargo, las condiciones que dejó la emergencia sí pueden estar influyendo en la salud de las comunidades.

Los daños en las viviendas y las condiciones en las que actualmente permanecen algunas familias pueden favorecer la aparición o agravamiento de problemas respiratorios, especialmente entre los niños.

¿Cómo fue el traslado hasta Quibdó?

Después de recoger a la bebé en el resguardo, el helicóptero emprendió el vuelo hacia Quibdó. Durante el recorrido, el personal médico permaneció atento a su estado y mantuvo el suministro de oxígeno necesario para evitar que sus dificultades respiratorias empeoraran.

Finalmente, la aeronave aterrizó en la capital del departamento y la pequeña fue trasladada de inmediato al Hospital San Francisco de Asís, donde quedó bajo atención médica.

¿Cuántas personas han sido evacuadas de las zonas más apartadas?

La operación de la aeronave no comenzó con este rescate. Durante la última semana, 15 indígenas Emberá han sido evacuados desde comunidades de difícil acceso como parte de las labores humanitarias que continúan después del terremoto.