Nuevos detalles del negocio con el que Los Angeles Lakers serán vendidos

Hace pocos días, ESPN reveló que faltaban detalles para cerrar la venta récord de Los Angeles Lakers, una de las franquicias más exitosas en la historia de la NBA.

A pesar de ser originario de Minneapolis, el cuadro que viste de amarillo y dorado ha disputado gran parte de las temporadas en Los Ángeles; aunque pasando por varios estadios, siendo The Forum el más recordado y el Crypto.com Arena el actual.

¿De cuánto sería la venta total?

Grandes jugadores, de la talla de LeBron James, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal o Kareem Abdul-Jabbar, hicieron parte de las innumerables plantillas que han sido campeonas.

El cuadro californiano acumula 17 campeonatos, siendo el último el que se disputó en la atípica temporada de 2020 durante la pandemia. En la última campaña, la 2025-26, cayó en play-offs contra Oklahoma City Thunder (el que era el vigente campeón de la NBA) por un aplastante 4-0 en la serie.

Mientras las franquicias se refuerzan, ESPN conoció que Los Angeles Lakers iban a ser vendidos por 12.500 millones de dólares, una cifra nunca vista en el baloncesto norteamericano.

El legado de los Buss

Los protagonistas del negocio eran Bob Iger, antiguo CEO de Disney y el inversor Joshua Kushner, familiar de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump.

En las últimas horas, varios medios como ESPN, USA Today y The Athletic dieron a conocer que Iger se quedará con aproximadamente el 83 % de la franquicia, lo cual lo haría ser el máximo accionista.

El 17.8 % de las acciones de la familia Buss fue vendido a Iger. “Es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con elegancia mientras aún podamos hacerlo”, explicó en un comunicado.

Lo cierto es que los Buss hicieron parte de los años dorados de los Lakers. Jerry fue la mente financiera detrás del llamado Showtime de los años 80, considerada para muchos como la época más exitosa.

Tras su fallecimiento en 2013, las riendas las tomó su hija Jeanie, quien siempre fue su mano derecha en el negocio familiar. Después de más de 30 años, los Buss dejarán de hacer parte de la franquicia.