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Sorpresa por hallazgo de tres boas en casas y carreteras de Boyacá y Cundinamarca

Las autoridades atendieron el llamado y se hicieron cargo de los animales, los cuales no tenían afectaciones en su salud.

Serpientes halladas en Boyacá y Cundinamarca.
Serpientes halladas en Boyacá y Cundinamarca. Foto: CAR.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
09:42 p. m.
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Tres boas constrictoras fueron recuperadas por las autoridades luego de ser halladas en Boyacá y Cundinamarca. Tras ser examinadas por profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), tuvieron el visto bueno para regresar al medio silvestre.

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Uno de los casos ocurrió en el barrio Ciudad Verde, en Soacha; donde uniformados de la Policía de Carabineros y Ambiental encontraron una boa adulta en buenas condiciones. La valoración determinó que mantenía una adecuada movilidad, capacidad de constricción y estado de la piel.

¿En qué estado encontraron a las serpientes?

La serpiente fue trasladada para ser liberada en una reserva hídrica de aproximadamente 18 hectáreas, ubicada entre los municipios de Tena y La Mesa, en Cundinamarca.

Los otros dos ejemplares fueron recuperados en Boyacá. Una boa juvenil apareció mientras entraba a una casa de Saboyá, mientras que la segunda serpiente adulta fue localizada en una vía pública del sector Boca de Monte, en la vereda Vueltas, Caldas.

Antes de autorizar su retorno a la naturaleza, los tres animales fueron sometidos a revisiones para establecer su estado físico. Los especialistas encontraron movilidad normal y ausencia de heridas, amputaciones o señales que indicaran afectaciones distintas a las características propias de la especie.

El director regional de la CAR en Soacha, Cesar Augusto Rico Mayorga, explicó que fueron recibidos y manejados por personal especializado, con el fin de determinar las condiciones de cada animal y establecer el procedimiento correspondiente para su reintroducción.

¿Cómo reportar avistamiento de animales?

De acuerdo con la entidad, las evaluaciones también permitieron establecer que las serpientes no habían permanecido en cautiverio ni presentaban antecedentes de interacciones perjudiciales con personas, una condición que favoreció su regreso al entorno natural.

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La CAR recordó a los ciudadanos que, ante la aparición de animales silvestres en zonas urbanas o viviendas, se debe solicitar la intervención de las autoridades competentes. Para estos casos, está dispuesta la línea de atención para rescate y protección de fauna silvestre: 316 524 4031.

La presencia de las boas también tiene relevancia para los ecosistemas. Los reptiles cumplen una función como depredadores dentro de las cadenas alimentarias y contribuyen a controlar poblaciones de pequeños mamíferos, anfibios, reptiles y algunas especies de insectos.

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