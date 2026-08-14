Empresarios trabajan en la recuperación de Colombia tras el sismo de magnitud 7,4

Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles en años, tras el sismo de magnitud 7,4, del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 135.179 personas, de 56.448 familias, resultaron afectadas en 437 municipios de al menos 15 departamentos.

Más que nunca, Colombia necesita una mano solidaria y los empresarios, que todo el año se la juegan por la creación de empleo y el desarrollo nacional, hoy, deciden apostar por el bienestar de los suyos.

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Compromisos de los empresarios tras el sismo de magnitud 7,4:

En el último congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Noticias RCN estuvo hablando con los representantes de compañías que operan en el país y dijeron estar comprometidos con la recuperación de Colombia.

Jaime Alberto Rojas, gerente general de Arroz Flor Huila, por ejemplo, anunció que “la organización Roa Flor Huila y la fundación Amigos Como Arroz, nos estamos vinculando y estamos haciendo una donación de tres millones de porciones para las comunidades damnificadas, que equivale a unas 300 toneladas”.

Y Orlando Borromei, CEO de Oracle Colombia, recordó que la multinacional tecnológica tiene “un proyecto que se llama ‘Matching funds’ con el que organizamos a todos los empleados de la compañía, a nivel mundial, para hacer donaciones económicas o materiales. La compañía dona el doble de lo que donan sus empleados para ayudar a todos los damnificados”.

Pero no es todo. En una convocatoria realizada por la ANDI tras el sismo que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha sido el más potente de los últimos diez años, empresarios del sector privado donaron 72.000 millones de pesos que serán destinados a atender a las familias damnificadas.

El sector empresarial garantizará que los donativos lleguen a quienes más los necesitan:

Para garantizar que los donativos lleguen a quienes más los necesitan, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), indicó que se ha adoptado una serie de estrategias desde el sector privado:

“En las tragedias están las personas que sacan lo mejor de sí, pero también las que, lastimosamente, sacan lo peor. En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo y estamos renovando constantemente la información, para mantener actualizados a los colombianos sobre lo que está necesitando cada uno de los territorios y las cuentas bancarias en las que pueden hacerse donaciones, a nivel nacional y en el extranjero, son validadas, para asegurarnos de que los recursos que están aportando van a llegar a las personas más necesitadas”.

Además, Yesenia Valencia, actriz y empresaria colombiana, extendió un llamado para cuidar de la salud mental de los colombianos, ante la mayor tragedia en la historia reciente del país: “Es el momento de cuidar la cabeza. Hay que cuidar nuestros pensamientos, hay que cuidar lo que decimos, hay que cuidar lo que hacemos. Es el momento de que Colombia pare un segundo y piense en que cada comentario, cada acción en redes sociales, para que tenga sentido, tenga propósito y sea constructiva”.