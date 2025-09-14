Cundinamarca en llamas: gobernador reporta 30 incendios forestales en los últimos días

La situación por incendios forestales en Cundinamarca es crítica. Así lo dio a conocer el gobernador Jorge Emilio Rey la tarde del domingo 14 de septiembre.

Según comentó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) las últimas semanas, el departamento se ha visto obligado a atender al menos una treintena de incendios, que han afectado, significativamente, a las provincias de Alto Magdalena, Gualivá, Sumapaz, Sabana Centro, Tequendama y Ubaté.

Pero eso no es todo, de acuerdo con el gobernador Rey: “Uno de los casos más complejos se presenta en el municipio de Nilo, en la vereda Los Curos, donde el incendio se encuentra controlado en un 60%, pero deja una afectación cercana a las 45 hectáreas, incluidas zonas de Tolemaida. En el lugar estamos en coordinación con nuestra Unidad Departamental de Gestión del Riesgo”.

¿Qué otros municipios se han visto afectados por la ola de incendios registrada los últimos días?

En su informe, el gobernador Rey indicó que se liquidaron incendios en las veredas El Limonar, Mojón y La Tinaca Baja, esta última con una afectación de 20 hectáreas” en el municipio de Sasaima y “en Simijaca, la emergencia de la vereda Salitre fue liquidada en la mañana de hoy, con 2 hectáreas afectadas a causa de una quema de basura”.

Además “municipios como Pandi, Tocancipá, Guaduas, Tocaima y Ricaurte también reportaron emergencias en las últimas horas, la mayoría ya controladas, con un consolidado que supera las 83 hectáreas afectadas”.

¿Por qué han aumentado los incendios forestales en el departamento?

De acuerdo con Rey, los últimos días se han registrado temperaturas por encima del promedio, sobre todo en la provincia del Alto Magdalena. Sin embargo, manos inescrupulosas serían responsables de buena parte de los incendios. Por tanto:

“Pedimos a la ciudadanía no dejar botellas, vidrios ni material inflamable en zonas de cobertura vegetal. Agradecemos la labor de los bomberos de los diferentes municipios, los consejos municipales de gestión del riesgo y la comunidad que ha apoyado la atención de estas emergencias”.