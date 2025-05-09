CANAL RCN
Colombia

Voraz incendió generó pánico en el Chocó

En el 2020, otro incendio dejó 70 casas reducidas a escombros.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
02:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un incendio que consumió seis casas y afectó a por lo menos otras cuatro, generó pánico entre los habitantes del municipio de Riosucio, chocó, en la mañana del viernes 5 de septiembre.

En las imágenes del siniestro se ve cómo habitantes del casco urbano corren, de un lado a otro, ayudando, como podían, a los bomberos voluntarias a apagar el fuego, que, por suerte, no deja heridos ni víctimas fatales.

El incendio fue atendido por el personal de bomberos, 10 unidades del comité de Riosucio y la Comunidad. Sin embargo, sobre las 11:30 de la mañana seguía estando activo.

VIDEO | Incendio dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas y a sus mascotas en Medellín: no logró salir
RELACIONADO

VIDEO | Incendio dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas y a sus mascotas en Medellín: no logró salir

Otros incendios han causado estragos en Riosucio:

El incendio registrado este viernes en el municipio ha revivido el dolor de noviembre del 2020, cuando las llamas arrasaron cerca de 70 viviendas y cobraron la vida de Sofía Mosquera Palacios, una niña de 8 años, y Rosmery Palacios Mosquera, de 26 años.

En aquella noche de noviembre, el fuego inició hacia las 11 p.m. en la placa polideportiva del barrio y, en cuestión de horas, se extendió por varias cuadras, alimentado por la alta densidad de construcciones en madera.

VIDEO | Incendio se llevó todo a su paso en conocido sector comercial de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Incendio se llevó todo a su paso en conocido sector comercial de Bogotá

Comunidad de Riosucio ha ido aprendiendo con los años cómo actuar frente a un incendio:

Durante cuatro horas, los habitantes lucharon contra las llamas como pudieron, con baldes de agua y la ayuda de los bomberos, hasta que, finalmente, el incendio fue controlado a las 3 de la mañana. La tragedia dejó a unas 320 familias afectadas, varias de las cuales lo perdieron todo.

El entonces alcalde de Riosucio pidió ayudas para su comunidad, mientras las familias clamaban por la presencia y apoyo del gobierno departamental y nacional.

Sin embargo, no fue el primer gran incendio en el sector. Ya en 2010, el mismo barrio había sufrido un incendio de proporciones similares. Hoy, con un nuevo siniestro registrado en Riosucio, las voces de la comunidad vuelven a alzarse, exigiendo soluciones estructurales, programas de vivienda digna y planes efectivos de prevención y atención de emergencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

SIC investiga presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD por más de 86.000 millones

Medellín

Apuñaló a su sobrina de cinco años por vengarse de su hermana en Medellín

ELN

Graffitis alusivos al ELN aparecieron cerca de una escuela en zona rural de San Antonio de Prado, en Medellín

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó bajas clave para enfrentar a Millonarios en la fecha 10 de Liga BetPlay II-2025

Santa Fe confirmó tres bajas para el clásico ante Millonarios en la fecha 10 de la Liga BetPlay. Conozca los jugadores ausentes, los regresos y cómo llegan ambos equipos al partido en El Campín.

Nicolás Maduro

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó al pueblo a resistir la "presión militar" de Washington.

Finanzas personales

La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer

Turismo

Galápagos y LATAM le apuestan a la sostenibilidad: del plástico reciclado nacen bicicletas y ropa ecológica