Voraz incendió generó pánico en el Chocó

Un incendio que consumió seis casas y afectó a por lo menos otras cuatro, generó pánico entre los habitantes del municipio de Riosucio, chocó, en la mañana del viernes 5 de septiembre.

En las imágenes del siniestro se ve cómo habitantes del casco urbano corren, de un lado a otro, ayudando, como podían, a los bomberos voluntarias a apagar el fuego, que, por suerte, no deja heridos ni víctimas fatales.

El incendio fue atendido por el personal de bomberos, 10 unidades del comité de Riosucio y la Comunidad. Sin embargo, sobre las 11:30 de la mañana seguía estando activo.

Otros incendios han causado estragos en Riosucio:

El incendio registrado este viernes en el municipio ha revivido el dolor de noviembre del 2020, cuando las llamas arrasaron cerca de 70 viviendas y cobraron la vida de Sofía Mosquera Palacios, una niña de 8 años, y Rosmery Palacios Mosquera, de 26 años.

En aquella noche de noviembre, el fuego inició hacia las 11 p.m. en la placa polideportiva del barrio y, en cuestión de horas, se extendió por varias cuadras, alimentado por la alta densidad de construcciones en madera.

Comunidad de Riosucio ha ido aprendiendo con los años cómo actuar frente a un incendio:

Durante cuatro horas, los habitantes lucharon contra las llamas como pudieron, con baldes de agua y la ayuda de los bomberos, hasta que, finalmente, el incendio fue controlado a las 3 de la mañana. La tragedia dejó a unas 320 familias afectadas, varias de las cuales lo perdieron todo.

El entonces alcalde de Riosucio pidió ayudas para su comunidad, mientras las familias clamaban por la presencia y apoyo del gobierno departamental y nacional.

Sin embargo, no fue el primer gran incendio en el sector. Ya en 2010, el mismo barrio había sufrido un incendio de proporciones similares. Hoy, con un nuevo siniestro registrado en Riosucio, las voces de la comunidad vuelven a alzarse, exigiendo soluciones estructurales, programas de vivienda digna y planes efectivos de prevención y atención de emergencias.