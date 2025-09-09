CANAL RCN
Colombia Video

Turistas tuvieron que huir de voraz incendio en reconocido sector de la Costa Caribe colombiana

Al menos dos cabañas de lujo fueron consumidas por el fuego.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
02:32 p. m.
Viajeros y locales que disfrutaban de las playas en el reconocido sector turístico de La Punta, en el corregimiento de Rincón del Mar, San Onofre (Sucre), fueron sorprendidos este martes 9 de septiembre por un incendio que, en cuestión de minutos, logró consumir dos lujosas cabañas.

Sobre el medio día, medios locales informaron que al menos ocho estructuras ya se habían visto afectadas. Y, en redes sociales, habitantes del sector lanzaron un SOS, solicitando ayuda aérea para evitar que el La Punta fuera consumida por completo.

Sin embargo, la alcaldía de San Onofre, en cabeza de Marta Cantillo, dio a conocer que se activaron los protocolos de emergencia para atender el incidente vía terrestre y acuática:

“Se hizo en enlace inmediato con la Coordinación Departamental de Bomberos para desplegar una estrategia de acción con los Guardacostas de Coveñas y bomberos de los municipios vecinos de Tolú y Toluviejo. Además se articuló con la empresa Afinia para que suspendiera el fluido eléctrico y así evitar mayores riesgos”, se lee en un comunicado.

Alcaldía insiste en que la emergencia ya fue controlada:

Tan pronto como se dio a conocer la noticia, las autoridades municipales de San Onofre explicaron que se dispuso de lanchas “para el transbordo de los bomberos y atención especializada con Defensa Civil”.

Además, se conoció que “la Secretaría del Interior municipal activó la Oficina de Gestión del Riesgo para apoyar en la respuesta y control del incendio” y “se despegaron los controles necesarios para sofocar el incendio y minimizar los daños”.

Tras controlar el incendio, los organismos de socorro hicieron “un trabajo de campo para establecer los daños que causó este hecho lamentable”, que mantiene en contacto a la Alcaldía con los bomberos y autoridades de emergencia para brindar apoyo a las personas afectadas por el incendio y conseguir que los turistas y locales sigan sus instrucciones hasta superar por completo el incidente.

