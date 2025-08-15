Al menos 87 muertos se registran en Argentina por el uso de fentanilo contaminado en clínicas y hospitales

En 87 va la cifra de víctimas fatales por el uso de fentanilo médico contaminado con bacterias multirresistentes en clínicas y hospitales de la Argentina.

Fueron cinco lotes, con 40.000 ampolletas infectadas las que el laboratorio local HBL distribuyó en ocho centros médicos del país.

De momento, las muertes por el uso de fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii fueron reportadas en las provincias de Buenos Aires, y su ciudad homónima; Santa Fe; Formosa, y Córdoba.

¿En qué condiciones murieron los pacientes infectados?

La mayoría de los decesos se registraron en pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos que requirieron de ampolletas del opioide, pero entraron en paro cardiorrespiratorio tras su aplicación.

Alejandro Ayala recordó en entrevista con la agencia de noticias AFP, como el fentanilo “le provocó la muerte, en días” a su hermano Leonel, de 32 años.

Y, como él, otros pacientes han perdido la batalla los últimos días, en medio del dolor y la incertidumbre a pesar de que las ampollas del lote afectado fueron retiradas de los hospitales y HBL cesó sus actividades productivas.

Expertos, advierten que es cuestión de tiempo para que el número de víctimas aumente. De hecho, quienes llevan el caso han estado analizando los expedientes de otros pacientes fallecidos, a los que les fue administrado el fentanilo médico.

El caso ha tomado tintes políticos los últimos días:

Las autoridades argentinas investigan a 24 empleados de HBL por su presunta responsabilidad en la fabricación y comercialización de las ampolletas contaminadas.

Entre ellos, se encuentra el dueño de la compañía y de Laboratorios Ramallo, Ariel Furfaro García que, en declaraciones entregadas a la prensa local, dijo que el problema fue vendido a los medios por su antiguo socio y las personas que han fallecido, tenían complicaciones de salud que sellaron su destino.

Mientras, el presidente, Javier Milei, dijo en un evento en La Plata que Furaro estaría siendo encubierto por ser “un eterno socio kirchnerista” y reveló que el juez que lleva el caso, Ernesto Kerplak, es hermano del ministro de salud del peronimso, Nicolás Kerplak, cuya expresión actual es la corriente kirchnerista.