Preocupación por arresto violento de una ganadora del Premio Nobel de Paz: ¿Qué pasó?

Hay consternación en el mundo por la captura de una ganadora del Premio Nobel de Paz. El hecho se presentó en Medio Oriente.

El viernes 12 de diciembre, las autoridades en Irán arrestaron a Narges Mohammadi, quien recibió el Nobel en 2023. Durante el operativo, también fueron capturados otros ocho activistas.

¿Quién es Narges Mohammadi?

La polémica situación se dio en medio de una ceremonia por Khosrow Alikordi, un abogado y activista iraní que fue encontrado muerto el pasado 6 de diciembre en su oficina.

A Mohammadi le dieron el Nobel por sus más de 20 años de lucha en materia de derechos de las mujeres, ayudando a activistas presos y liderar protestas contra el régimen en su país natal. Además, tuvo un papel clave en las manifestaciones provocadas por la tortura y asesinato de Jina Mahsa Amini.

Esta no es la primera vez que la arrestan. Más de 10 veces le ha pasado e inclusive la condenaron a 31 años de cárcel y 154 latigazos. “Nunca dejaré de luchar por la democracia, la libertad y la igualdad”, declaró al recibir el galardón.

El llamado de la comunidad internacional

La Nobel fue arrestada en noviembre de 2021, pero en diciembre del año pasado la dejaron en libertad luego de que experimentara deterioro en su salud por complicaciones pulmonares.

Desde la Unión Europea pidieron su libertad inmediata: “Teniendo en cuenta su frágil salud, así como a todos aquellos detenidos injustamente mientras ejercían su libertad de expresión”. El Comité del Nobel se unió al llamado, mencionando a la reciente ganadora: María Corina Machado.