CANAL RCN
Internacional Video

Tiroteo en la Universidad Brown en Estados Unidos deja dos muertes y ocho heridos

Los heridos se encuentran estado crítico. Aún no se tiene información sobre el responsable.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
06:46 p. m.
Se presentó un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Una persona ingresó este sábado 13 de diciembre a la Universidad Brown en Providence (Rhode Island) y desenfundó su arma.

RELACIONADO

La situación ocurrió cerca al edificio Barus & Holley, donde funciona la Escuela de Ingeniería y Departamento de Física. La Policía acudió junto con los bomberos y le pidió a la ciudadanía que evitara estar por los alrededores.

Dos muertes y ocho heridos en estado crítico

“Disparos múltiples en la zona de la Universidad Brown. Esta es una investigación activa. Por favor, resguardarse en el lugar o evitar la zona hasta nuevo aviso”, sostuvieron las autoridades.

La escuela es una de las más importantes en Estados Unidos, a tal punto que cuenta con más de 10 mil estudiantes (aproximadamente 7.300 de pregrado y 3.000 de posgrado).

El reporte oficial señaló que el tiroteo ocurrió a las 4:22 p.m. Los estudiantes y docentes se fueron a sus casas para mantenerse ocultos hasta nuevo aviso. Tuvieron que ser cancelados los exámenes programados entre las 2:00 – 5:00 p.m.

No se tiene información del responsable

Inicialmente, el presidente Donald Trump informó que había sido arrestado un sospechoso. Sin embargo, minutos después la universidad aclaró que no estaba bajo custodia.

Los altos directivos de toda la universidad se han reunido en un comando de emergencia para movilizar la respuesta y el apoyo continuos a nuestra comunidad. Estamos estableciendo apoyo para nuestra comunidad y nuestras familias.

La fiscal general Pamela Bondi indicó que los agentes del FBI están llevando a cabo las investigaciones: “Por favor, oren por todos los involucrados”. A la par, la universidad entregó un censo de víctimas: dos muertas y ocho gravemente heridas.

“Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento”, informó.

