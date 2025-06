"A este ritmo, toda Colombia se puede incendiar": alcalde de Cali tras ataques terroristas

En la mañana de este martes 10 de junio, los habitantes de Cali fueron testigos de diferentes actos de terrorismo en la ciudad que dejaron como resultado a dos personas fallecidas y más de 40 heridas.

Las autoridades locales adelantaron un consejo de seguridad en donde evaluaron la situación y se tomaron las primeras medidas, pero ahora buscan reunirse con el Gobierno Nacional, en donde solicitarán apoyo para intentar combatir a los responsables de estos hechos.

Cogieron a Cali el blanco de los violentos ¿qué está pasando?

"Lo primero que tenemos que tener claro es que esto no es un ataque contra Cali y esto no es algo que está ocurriendo exclusivamente en Cali, esto es contra Colombia. Y esto es lo mismo que nosotros vemos que ocurrió hace algunos meses en el Catatumbo, que ha ocurrido en el Chocó, en zona rural de Antioquia, el atentado contra el senador Miguel Uribe".

Aquí hay una descomposición de la seguridad que es muy grave y que nos ha hecho retroceder décadas en nuestro país.

Las autoridades siempre hacen el consejo de seguridad, dicen que son las disidencias y de ahí no se pasa

"Nosotros en Cali tenemos toda la voluntad y desde que comenzó nuestra alcaldía ya hemos doblado el presupuesto de seguridad, hemos trabajado de manera articulada con la Policía, con las Fuerzas Militares, con la Gobernación, pero lo que se necesita es que el Gobierno Nacional priorice la seguridad".

"Si nosotros recordamos y hacemos memoria, el año pasado vimos como la misma estructura, la Jaime Martínez, tenía azotada Jamundí, en los días justamente previos a la COP16 y estaban poniendo casi que una bomba semanal. Pues ahora están ensanchados con Cali".

"¿Cuál es el pedido que hacemos nosotros? Que se actúe para recuperar la zona rural de Jamundí. No es aceptable que en Jamundí, que queda a 20 minutos, haya 2.000 hectáreas de coca sembrada, hermosas, bien tenidas, con alta tecnología agrícola, y estos terroristas ahí sentados poniendo bombas en Cali".

"Lo que se necesita es la decisión de parte del Gobierno Nacional y que destinen los recursos financieros y humanos, es decir, los soldados, el pie de fuerza para recuperar a Jamundí".

¿Llegaron nuevos policías?

"Ese fue uno de nuestros pedidos de ayer. Lo primero era citar un consejo de seguridad. Hoy ya está el consejo, viene el ministro, viene la cúpula, parece que viene el señor presidente. Lo segundo, nosotros volvimos a activar los corredores de seguridad que diseñamos durante la COP 16, pero para poder tenerlos como son necesitamos más pie de fuerza. Entonces pedimos fuerza disponible en la Policía y batallones adicionales del Ejército".

"Anoche llegaron los primeros 100 policías que van a reforzar la policía de Cali, pero necesitamos que eso sea permanente y parte de una estrategia. Y tiene que haber un objetivo claro, derrotar a los terroristas que están ranchados en Jamundí".

¿Cali más fuerte que nunca? La gente dice que aquí somos más fuertes que esos violentos

"Cali más fuerte que nunca y aquí estamos decididos a proteger el pueblo caleño, pero el gobierno lo tiene que priorizar. Quiero ser muy claro en eso. Los gobernantes locales, los alcaldes, los gobernadores, tenemos que tener toda la buena voluntad, pero se requiere de la priorización por parte del Gobierno Nacional".

"Eso es lo que hoy le vamos a pedir al gobierno. Esto no es un tema ideológico, es un tema objetivo. Están matando a colombianos. Ayer mataron a dos colombianos aquí en Cali, unos narcoterroristas, porque sí. Y dejaron a 40 personas heridas, porque sí. Entonces eso no es aceptable y nosotros los colombianos no podemos permitir ese retroceso".