“Están actuando como una dictadura”: gremios sobre declaración de emergencia económica del Gobierno Nacional

Con el Gobierno Nacional tratando de revivir vía decreto la reforma tributaria que se hundió en el Congreso, el Consejo Gremial, que agrupa a los sectores de construcción, infraestructura, industria, comercio, transporte, entre otros, hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional para que analice, de forma excepcional, el borrador que, entre otros, contemplaría elevar el 4 x 1000 a 5 x 1000.

“Le hemos solicitado a la Corte Constitucional que, de manera extraordinaria, actúe en este momento de la vacancia. Es un acto de mala fe, algo que no había sucedido nunca (…) un impuesto del 5 x 1000 sería gravísimo porque lo pagaría la gente común y corriente, como sucede hoy con el 4 x 1000. Estoy seguro de que la Corte ordenará una suspensión provisional y evitará que el Gobierno se pase por la faja los tres poderes públicos”, indicó el presidente de la organización, Camilo Sánchez, en diálogo con Noticias RCN.

Disminuir el gasto o no disminuirlo: esa es la cuestión

Con la solicitud realizada a la Corte, el Consejo, según comentó Sánchez, estaría buscando que “el Gobierno Nacional no cometa un error que pueda perjudicar la economía de todos los colombianos”.

Para lograr un recaudo de poco más de 16 billones de pesos, se decretaría el 5 x 1000, aumentarían los impuestos a los juegos de azar y a licores y, según el presidente, podrían disminuir los salarios de los congresistas. Sin embargo, desde los gremios insisten en que:

“Es una falta de respeto con el Congreso de la República, que negó al Gobierno y a su ministro de Hacienda una reforma que no se necesita en este momento. Son 16.3 billones de pesos que quieren recaudar a través de una emergencia económica, cuando no hay ninguna incertidumbre, no hay nada extraordinario. Simplemente tendrían que disminuir el gasto”.

¿Actuando como una dictadura?

Distintos sectores advierten que declarar la emergencia económica sería inconstitucional, pero el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que junto al decreto general se expedirán otros decretos reglamentarios.

El diagnóstico de los gremios es que “hoy tenemos una economía que tiene como pagar la deuda externa, que tiene como pagar todos los gastos y no están vendiendo la emergencia económica como si fuera una alternativa para salvar la economía. Es una forma deshonesta de presentar un proyecto que fue negado en el Congreso de la República”.

Y que el Gobierno está “actuando como una dictadura, sin oír lo que ha pensado el Congreso y lo que estamos pensando los empresarios. Esto podría paralizar la economía, pondría en mucho peligro a nuestro sector productivo y no esperábamos que fueran a tratarlo así”.