CANAL RCN
Tendencias

Navidad 2025: diseño, calidez y estilo para transformar los hogares de Bogotá

Las tendencias de decoración para lo que será la Navidad de este 2025. Conozca las novedades.

Navidad
Foto: Cortesía

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
10:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada de diciembre, los hogares bogotanos comienzan a transformarse para recibir una de las épocas más especiales del año. En una ciudad marcada por el clima frío, la vida urbana y los espacios cada vez más compactos, la Navidad se convierte en una oportunidad para crear ambientes cálidos, funcionales y estéticamente equilibrados, donde la decoración juega un papel protagónico.

En este contexto, Jamar, referente nacional en diseño, muebles y decoración, presentó las tendencias que marcarán la Navidad 2025, inspiradas en corrientes globales, pero adaptadas al estilo de vida y al gusto sofisticado de la capital.

“Navidad bendita”: Blessd celebra gratuitamente las festividades junto a sus fans en Medellín
RELACIONADO

“Navidad bendita”: Blessd celebra gratuitamente las festividades junto a sus fans en Medellín

La Navidad se vive alrededor de los espacios que invitan al encuentro: la sala que recibe a familiares y amigos, el comedor que se transforma en el centro de las cenas y las novenas, y los dormitorios como refugios de descanso tras jornadas llenas de actividades. Según Dalila Páez, Directora de Visual Merchandising de Jamar, el objetivo principal es claro: “La prioridad en Navidad es crear ambientes cálidos y acogedores, donde la familia pueda reencontrarse y disfrutar. Desde Jamar trabajamos en propuestas que respondan al clima, a la arquitectura vertical de la ciudad y al gusto sofisticado de los bogotanos”.

Estilo Natural: calidez y refugio para el clima frío de Bogotá

Una de las grandes apuestas de Jamar para la Navidad 2025 es el estilo Natural, una propuesta pensada para contrarrestar las bajas temperaturas y aportar serenidad a los hogares. Este estilo privilegia el uso de maderas claras y oscuras, fibras naturales, textiles suaves y una paleta de tonos tierra que transmite equilibrio y bienestar.

Los colores como beige, verde oliva, marrones cálidos y blanco hueso dominan los espacios, acompañados de mantas gruesas, cojines tejidos y alfombras de fibras naturales. Además, la decoración sostenible cobra protagonismo con elementos en madera, vidrio y cerámica, ideales para apartamentos y casas que buscan un ambiente acogedor sin perder elegancia.

¿Por qué no se deben regalar mascotas en navidad?: médico veterinario lo explica
RELACIONADO

¿Por qué no se deben regalar mascotas en navidad?: médico veterinario lo explica

Estilo Glam: elegancia moderna para celebrar con sofisticación

En contraste, el estilo Glam se consolida como la opción ideal para quienes disfrutan de una Navidad más formal y refinada. Este enfoque encaja especialmente bien en la arquitectura contemporánea de Bogotá, apostando por la mezcla de metales, superficies brillantes y detalles perlados que elevan la estética de salas y comedores.

Los acentos dorados, los cristales y los acabados sofisticados convierten estos espacios en el escenario central de las celebraciones. Es una propuesta pensada para cenas especiales, reuniones elegantes y hogares que buscan un impacto visual fuerte sin perder armonía.

Funcionalidad, color y diseño para la vida urbana
Jamar complementa estas tendencias con una paleta navideña cuidadosamente seleccionada: blanco plata, oro rosa, rosa metalizado, rojo dorado y dorado tradicional. Tonos que se integran fácilmente tanto en ambientes Natural como Glam. Además, la marca responde a la realidad de la vivienda vertical con muebles funcionales y versátiles como sofacamas, sistemas modulares, camas con almacenamiento y muebles compactos, demostrando que el tamaño del hogar no es un límite para estrenar en Navidad.

Así puede ahorrar datos móviles en sus vacaciones de Navidad: tome nota
RELACIONADO

Así puede ahorrar datos móviles en sus vacaciones de Navidad: tome nota

Finalmente, con alternativas como Credijamar, Jamar facilita el acceso a estas propuestas, permitiendo que más familias bogotanas vivan la Navidad que sueñan, combinando diseño, funcionalidad y bienestar sin afectar su economía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Histórico: J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en pleno concierto y todo quedó en VIDEO

Artistas

Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia: esto revelaron sus hermanas

Artistas

Reconocido actor reveló que los doctores le dieron máximo ocho meses de vida: hay preocupación

Otras Noticias

Rusia

Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania

Moscú aseguró que las negociaciones con Washington continúan, pero avanzan con dificultad y bajo fuertes tensiones diplomáticas con Europa.

Policía Nacional

Golpe a las finanzas criminales: ocupan 431 bienes en el país

Un operativo nacional permitió afectar el patrimonio de organizaciones narcotraficantes y grupos armados, con bienes avaluados en más de $445 mil millones.

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones