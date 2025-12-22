Navidad 2025: diseño, calidez y estilo para transformar los hogares de Bogotá

Con la llegada de diciembre, los hogares bogotanos comienzan a transformarse para recibir una de las épocas más especiales del año. En una ciudad marcada por el clima frío, la vida urbana y los espacios cada vez más compactos, la Navidad se convierte en una oportunidad para crear ambientes cálidos, funcionales y estéticamente equilibrados, donde la decoración juega un papel protagónico.

En este contexto, Jamar, referente nacional en diseño, muebles y decoración, presentó las tendencias que marcarán la Navidad 2025, inspiradas en corrientes globales, pero adaptadas al estilo de vida y al gusto sofisticado de la capital.

La Navidad se vive alrededor de los espacios que invitan al encuentro: la sala que recibe a familiares y amigos, el comedor que se transforma en el centro de las cenas y las novenas, y los dormitorios como refugios de descanso tras jornadas llenas de actividades. Según Dalila Páez, Directora de Visual Merchandising de Jamar, el objetivo principal es claro: “La prioridad en Navidad es crear ambientes cálidos y acogedores, donde la familia pueda reencontrarse y disfrutar. Desde Jamar trabajamos en propuestas que respondan al clima, a la arquitectura vertical de la ciudad y al gusto sofisticado de los bogotanos”.

Estilo Natural: calidez y refugio para el clima frío de Bogotá

Una de las grandes apuestas de Jamar para la Navidad 2025 es el estilo Natural, una propuesta pensada para contrarrestar las bajas temperaturas y aportar serenidad a los hogares. Este estilo privilegia el uso de maderas claras y oscuras, fibras naturales, textiles suaves y una paleta de tonos tierra que transmite equilibrio y bienestar.

Los colores como beige, verde oliva, marrones cálidos y blanco hueso dominan los espacios, acompañados de mantas gruesas, cojines tejidos y alfombras de fibras naturales. Además, la decoración sostenible cobra protagonismo con elementos en madera, vidrio y cerámica, ideales para apartamentos y casas que buscan un ambiente acogedor sin perder elegancia.

Estilo Glam: elegancia moderna para celebrar con sofisticación

En contraste, el estilo Glam se consolida como la opción ideal para quienes disfrutan de una Navidad más formal y refinada. Este enfoque encaja especialmente bien en la arquitectura contemporánea de Bogotá, apostando por la mezcla de metales, superficies brillantes y detalles perlados que elevan la estética de salas y comedores.

Los acentos dorados, los cristales y los acabados sofisticados convierten estos espacios en el escenario central de las celebraciones. Es una propuesta pensada para cenas especiales, reuniones elegantes y hogares que buscan un impacto visual fuerte sin perder armonía.

Funcionalidad, color y diseño para la vida urbana

Jamar complementa estas tendencias con una paleta navideña cuidadosamente seleccionada: blanco plata, oro rosa, rosa metalizado, rojo dorado y dorado tradicional. Tonos que se integran fácilmente tanto en ambientes Natural como Glam. Además, la marca responde a la realidad de la vivienda vertical con muebles funcionales y versátiles como sofacamas, sistemas modulares, camas con almacenamiento y muebles compactos, demostrando que el tamaño del hogar no es un límite para estrenar en Navidad.

Finalmente, con alternativas como Credijamar, Jamar facilita el acceso a estas propuestas, permitiendo que más familias bogotanas vivan la Navidad que sueñan, combinando diseño, funcionalidad y bienestar sin afectar su economía.