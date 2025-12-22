Suspenden CDA que expidió revisión del bus que se accidentó y dejó varios estudiantes muertos en Antioquia

El Ministerio de Transporte informó la suspensión inmediata de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) en Antioquia que habría expedido de manera irregular la revisión técnico-mecánica al bus involucrado en el accidente de tránsito que dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 adolescentes que participaban en una excursión escolar.

Suspenden CDA que certificó bus involucrado en tragedia escolar en Antioquia

De acuerdo con el comunicado oficial, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa, formuló pliego de cargos y ordenó la suspensión por seis meses del CDA Comercializadora Servisuper Ltda., tras detectar presuntas irregularidades en la inspección del vehículo implicado en el siniestro.

El accidente ocurrió el pasado 14 de diciembre en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza y que dejó 20 personas heridas.

Según las gestiones de la SuperTransporte, el centro habría alterado los resultados de la revisión Técnico-Mecánica del bus.

“De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía”.

Como medida preventiva, la autoridad ordenó la suspensión inmediata de la habilitación del CDA por un periodo de seis meses. La decisión implica la desconexión del RUNT, la imposibilidad de expedir certificados de revisión técnico-mecánica y la suspensión total de la prestación del servicio.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la decisión y afirmó que el Gobierno actuará con firmeza frente a cualquier negligencia que comprometa la seguridad vial.

“Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas”, aseguró la ministra.

Identifican irregularidades en inspección de bus de excursión estudiantil que se accidentó

Durante la investigación, la Superintendencia de Transporte también identificó graves inconsistencias en el proceso de inspección del bus, entre ellas falencias en la inspección sensorial, ausencia de revisión exterior e interior del vehículo, deficiencias en elementos de señalización y fallas en la verificación de cinturones de seguridad y salidas de emergencia.