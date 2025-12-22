Pacto Amplio ratifica consulta presidencial para marzo de 2026 y llama a la unidad progresista

Las fuerzas políticas que integran el denominado Pacto Amplio ratificaron este lunes su participación en la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, mecanismo con el que se elegirá la candidatura presidencial que los representará en las elecciones presidenciales.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado de prensa, en cumplimiento de la Resolución 01542 de 2025 del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el documento, el propósito es escoger una candidatura única que reúna mayorías y lidere un proyecto de gobierno progresista orientado a la unidad nacional, la justicia social y la paz.

Una convocatoria abierta a más sectores políticos

El pronunciamiento señala que la convocatoria permanece abierta a la adhesión de otros partidos políticos, movimientos ciudadanos y precandidaturas de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que estén dispuestos a construir una base común de acuerdos programáticos.

Entre los ejes que orientarán esta alianza se destacan la defensa y profundización de las reformas sociales, la ampliación efectiva de la democracia, el impulso a una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana y la defensa de la soberanía nacional, el ambiente y los derechos de los animales. Asimismo, se plantea la construcción de un gobierno abierto, innovador y participativo, y un compromiso firme con la solución dialogada de los conflictos y la búsqueda de la paz.

Las organizaciones firmantes sostienen que la unidad entre las izquierdas, los sectores progresistas, liderazgos del liberalismo socialdemócrata, fuerzas de centro e independientes es fundamental para consolidar los cambios que demanda el país y asegurar la gobernabilidad del próximo periodo presidencial.

El comunicado cuenta con el respaldo del Movimiento Político Pacto Histórico, el Partido La Fuerza / Frente Amplio, Colombia Humana, el Partido del Trabajo de Colombia, el Partido MAIS y el Partido Ecologista Colombiano. Como precandidaturas presidenciales firmantes figuran Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

El mensaje concluye con un llamado a la unidad bajo el lema #LaUnidadEsLaVictoria, que se proyecta como la consigna central del proceso político de cara a 2026.

