Conmoción a nivel mundial: murió reconocido actor a sus 78 años

La industria del cine y la televisión se encuentra de luto en España tras la muerte de un reconocido actor que fue ganador de un importante Premio Goya en 2005.

Celso Bugallo, que era oriundo de Sangenjo, se destacó durante sus primeros años de carrera en el teatro y comenzó a participar en el cine a partir de 1999, falleció a sus 78 años.

El deceso de este importante actor internacional fue el pasado 20 de diciembre de 2025, en Pontevedra, España, y lo confirmó la Academia Gallega de Artes Audiovisuales.

Este fue el mensaje con el que la Academia Gallega de Artes Audiovisuales le dio el último adiós a Celso Bugallo, el actor de España

Luego de que fue oficial la muerte de Celso Bugallo, el actor que participó en producciones como 'La lengua de las mariposas', 'El lápiz del carpintero', 'Mar adentro' y 'La manzana de oro', la Academia Gallega de Artes Audiovisuales envió un sentido mensaje de condolencias.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor Celso Bugallo, referente de nuestro cine y teatro", comenzaron expresando en las redes sociales.

"Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a la comunidad artística", complementaron.

Así fue el Premio Goya del actor Celso Bugallo en 2005

En el 2005, después de que la película 'Mar adentro' fue un éxito y, de hecho, se ganó un Premio Óscar por ser la "mejor producción de habla no inglesa", Celso Bugallo también obtuvo un reconocimiento.

El español se ganó el Premio Goya en la categoría de "mejor actor de reparto" y, además, por su interpretación en esa misma película, también fue homenajeado en el Premio de la Unión de Actores.

Asimismo, es importante tener en cuenta que Celso Bugallo también ganó otros premios como: