CANAL RCN
Deportes

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el último reporte del 2025!

¿Hubo cambios antes del Mundial 2026? Descubra lo que reveló la FIFA.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
11:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se publicó la última actualización del prestigioso ranking FIFA y, previo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia conoció la posición que ocupó.

Durante el 2025, la Selección Colombia terminó con éxito su participación en las Eliminatorias Sudamericanas y, luego de haber estado ausente en Qatar 2022, aseguró nuevamente su participación en una cita mundialista.

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026
RELACIONADO

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, la 'tricolor' fue tercera de las Eliminatorias con 28 puntos. Además, marcó 28 goles y recibió 18.

De igual manera, en la última parte del 2025 jugó cuatro partidos amistosos y no perdió ninguno. El saldo fue de tres victorias (vs. México, Nueva Zelanda y Australia) y un empate (vs. Canadá).

¿Cuál es la posición en la que se encuentra la Selección Colombia en el ranking FIFA tras su rendimiento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA en 2025

A lo largo del año, según el análisis de la FIFA, la Selección Colombia logró sumar 1.701,3 puntos en el ranking.

En consecuencia, teniendo en cuenta sus últimas dos victorias vs. Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0), no se presentaron cambios y siguió ocupando la treceava posición.

¿Cuáles son las otras selecciones que ocupan las mejores 15 posiciones del ranking FIFA?

Luego de la última actualización del ranking FIFA, se conoció que España se encuentra en lo más alto y que el podio lo completan Argentina y Francia.

Las posiciones, con corte hasta el 22 de diciembre de 2025, están así:

La millonada que ganaría Colombia llegando a la final del Mundial, según nuevos premios de la FIFA
RELACIONADO

La millonada que ganaría Colombia llegando a la final del Mundial, según nuevos premios de la FIFA

  1. España: 1.877,18 puntos.
  2. Argentina: 1.873,33 puntos.
  3. Francia: 1.870 puntos.
  4. Inglaterra: 1.834,12 puntos.
  5. Brasil: 1.760,46 puntos.
  6. Portugal: 1.760,38 puntos.
  7. Países Bajos: 1.756,27 puntos.
  8. Bélgica: 1.730,71 puntos.
  9. Alemania: 1.724,15 puntos.
  10. Croacia: 1.716,88 puntos.
  11. Marruecos: 1.716,34 puntos.
  12. Italia: 1.702,06 puntos.
  13. Colombia: 1.701,3 puntos.
  14. Estados Unidos: 1.681,88 puntos.
  15. México: 1.675,75 puntos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

La millonada que ganaría Colombia llegando a la final del Mundial, según nuevos premios de la FIFA

Luis Díaz

Lamine Yamal reconoció su admiración por Luis Díaz: así lució una de sus camisetas

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Otras Noticias

Ministerio de Justicia

Zulma Guzmán podría ser extraditada a Colombia antes de que termine la semana: ministro de Justicia encargado

La empresaria colombiana es la principal sospechosa de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio.

Artistas

Conmoción a nivel mundial: murió reconocido actor a sus 78 años

Este actor obtuvo un Premio Goya por su interpretación en una película que conquistó un Premio Óscar.

Impuestos

“Están actuando como una dictadura”: gremios sobre declaración de emergencia económica del Gobierno Nacional

Navidad

Navidad 2025: diseño, calidez y estilo para transformar los hogares de Bogotá

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones