¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el último reporte del 2025!

En las últimas horas, se publicó la última actualización del prestigioso ranking FIFA y, previo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia conoció la posición que ocupó.

Durante el 2025, la Selección Colombia terminó con éxito su participación en las Eliminatorias Sudamericanas y, luego de haber estado ausente en Qatar 2022, aseguró nuevamente su participación en una cita mundialista.

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, la 'tricolor' fue tercera de las Eliminatorias con 28 puntos. Además, marcó 28 goles y recibió 18.

De igual manera, en la última parte del 2025 jugó cuatro partidos amistosos y no perdió ninguno. El saldo fue de tres victorias (vs. México, Nueva Zelanda y Australia) y un empate (vs. Canadá).

¿Cuál es la posición en la que se encuentra la Selección Colombia en el ranking FIFA tras su rendimiento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA en 2025

A lo largo del año, según el análisis de la FIFA, la Selección Colombia logró sumar 1.701,3 puntos en el ranking.

En consecuencia, teniendo en cuenta sus últimas dos victorias vs. Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0), no se presentaron cambios y siguió ocupando la treceava posición.

¿Cuáles son las otras selecciones que ocupan las mejores 15 posiciones del ranking FIFA?

Luego de la última actualización del ranking FIFA, se conoció que España se encuentra en lo más alto y que el podio lo completan Argentina y Francia.

Las posiciones, con corte hasta el 22 de diciembre de 2025, están así: