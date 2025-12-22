CANAL RCN
Zulma Guzmán podría ser extraditada a Colombia antes de que termine la semana: ministro de Justicia encargado

La empresaria colombiana es la principal sospechosa de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio.

diciembre 22 de 2025
11:22 a. m.
Zulma Guzmán, la principal sospechosa de causar la muerte a dos menores de edad con talio, podría ser extraditada a Colombia antes de que termine la semana. Así lo dio a conocer el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, en declaraciones entregadas a la prensa:

“Sin recursos legales, esta semana debería materializarse la extradición de Zulma Guzmán, si se presentan (recursos legales), podría irse un mes”.

¿Qué se sabe sobre los viajes de Guzmán en el exterior tras la muerte por envenenamiento de dos niñas?

La empresaria colombiana, que habría mantenido una relación sentimental con el padre de una de las niñas que falleció por envenenamiento, salió del país el 13 de abril rumbo a Argentina.

Luego viajó a Brasil, España y, finalmente, el Reino Unido, en donde fue rescatada por la Policía tras caer al río Támesis.

Una de las hipótesis de las autoridades es que Guzmán habría intentado quitarse la vida; lo que podría retrasar su extradición a Colombia, si decide ampararse en la legislación de salud mental.

Justicia colombiana trabaja en la extradición de Guzmán, pese a incidente en el río Támesis:

Guzmán aceptó haber salido con el padre de una de las niñas e instalar un GPS en su vehículo de uso personal, pero negó estar relacionada con el envío de frambuesas contaminadas a su domicilio. Sin embargo, la justicia colombiana trabaja en su extradición, junto con las autoridades británicas:

“Es cuestión de coordinación entre las entidades colombianas y del Reino Unido. Este tipo de operaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas, de tal manera que podría proceder su libertad. Esa operación minuto a minuto es la que tendría que coordinarse justo después de que esta semana, si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido nos dé la autorización para que (Guzmán) sea traída a Colombia”, precisó el ministro Idárraga.

