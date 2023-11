Alias Satanás se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel

La Fiscalía judicializó a José Manuel Vera, conocido como ‘Satanás’, el jefe de una banda dedicada a extorsiones y homicidios que tenía azotada a Bogotá. Según las autoridades, es el responsable de múltiples homicidios.

Vera fue detenido en Ecuador y deportado a Colombia para que respondiera por la orden de captura en su contra. Según las autoridades, alias Satanás sería el determinador de al menos seis homicidios, además estaría involucrado en al menos 50 actos de extorsión y dos casos de desplazamiento forzado.

Incluso, según la Fiscalía, menores de edad habrían sido víctimas del cabecilla principal de la organización delincuencia autodenominada ‘Los Satanás’.

"Un menor de siete años que falleció producto de este atentado que se hace de manera inhumana", dijo la fiscal del caso.

En audiencia, a ‘Satanás’ le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego. El capturado se declaró inocente y le molestó que le leyeran todos sus crímenes:

Lo que quiero es que esto se termine rápido, nosotros no nos vamos a ir a juicio, no nos vamos a ir a nada de eso porque yo sé las cosas que he hecho