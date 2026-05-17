“A la gente no la mata la paz”: Iván Cepeda habló de los diálogos con el ELN y 'La paz total'

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda defendió la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado y aseguró que, de llegar a la Presidencia, continuará apostándole a los diálogos de paz, incluyendo conversaciones con el ELN.

Durante la conversación, Acevedo cuestionó al candidato sobre los resultados de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y señaló que el ELN “le ha tomado el pelo sistemáticamente al Estado colombiano”.

Ante esto, Cepeda respondió que “buscar la paz, trabajar por la paz y hacer diálogos de paz no es un crimen en Colombia”, sino “un deber constitucional”, haciendo referencia al artículo 22 de la Constitución.

“Los diálogos deben terminar en acuerdos”

Cepeda aseguró que su eventual gobierno hará una revisión de lo ocurrido durante estos años en materia de paz y reiteró que uno de sus compromisos será implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Habrá diálogos con quienes nosotros podamos establecer que esos diálogos van a terminar en resultados concretos y eficaces”, afirmó.

Sobre el ELN, recordó que lleva cerca de 30 años participando en procesos de conversación con esa guerrilla y sostuvo que ya es momento de que esos acercamientos produzcan resultados definitivos.

“No se trata de seguir otros cuatro años más en diálogos eternos”, señaló.

El candidato insistió en que la paz “se obtiene con paciencia, perseverancia y rigor” y defendió la negociación como herramienta para terminar conflictos armados, citando los procesos con las extintas FARC y el M-19.

“A la gente no la mata la paz”

Durante la entrevista, José Manuel Acevedo le preguntó a Cepeda si la falta de límites y controles en la política de paz total pudo haber contribuido al aumento de asesinatos de líderes sociales y jóvenes en los últimos años.

El senador rechazó esa afirmación y aseguró que “a la gente no la mata la paz”.

“A la gente la mata el hecho de que existan grupos violentos, una confrontación y economías ilícitas”, afirmó, agregando que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, sino un problema global.

Cepeda también señaló que no está dispuesto a aceptar que la búsqueda de la paz deba abandonarse para insistir únicamente en respuestas militares.

“Está demostrado que es un fracaso”, dijo al referirse a la idea de “militarizar la sociedad colombiana y los territorios”.

No obstante, aclaró que sí debe existir una política de seguridad “integral”, basada en el concepto de “seguridad humana”, pero sin renunciar a los procesos de paz.