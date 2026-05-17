SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 17 de mayo de 2026

Este 17 de mayo de 2026 vuelve la emoción para los jugadores del Super Astro Luna, uno de los sorteos diarios más consultados en Colombia y que cada noche despierta expectativa entre quienes esperan acertar la combinación ganadora.

Desde diferentes regiones del país, miles de apostadores siguen atentos al resultado oficial del Super Astro Luna, juego en el que se debe coincidir con un número de cuatro cifras y un signo zodiacal para aspirar al premio mayor.

¿Quiénes contaron con suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de mayo de 2026

El sorteo de este 17 de mayo de 2026 se realizó a las 8:30 de la noche y generó felicidad en varios hogares del país.

Los apostadores que pudieron celebrar fueron los que tuvieron coincidencias con la siguiente combinación:

Número: 8399.

Signo: Libra.

El mecanismo de juego del Súper Astro Luna consiste en seleccionar una cifra de cuatro números entre el 0000 y el 9999, además de elegir uno o los doce signos zodiacales disponibles.

El valor de la apuesta puede variar según la modalidad escogida y los premios dependen del nivel de coincidencia entre la jugada realizada y el resultado oficial del sorteo.

Gracias a su dinámica sencilla y a la frecuencia diaria de los sorteos, el Astro Luna se mantiene entre las opciones favoritas de quienes participan en juegos de suerte y azar regulados en Colombia.

Revisión del tiquete y recomendaciones para los jugadores del Super Astro Luna

Tras la publicación del resultado oficial, se aconseja revisar cuidadosamente cada dato del tiquete, incluyendo el número apostado, el signo zodiacal y la fecha del sorteo. Mantener el comprobante en buen estado es fundamental para iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.

Asimismo, los organizadores recuerdan que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos y únicamente en los puntos autorizados. El juego está permitido solo para mayores de edad y debe realizarse de manera responsable.