Menor habría caído desde un piso 15 en Bogotá mientras jugaba con su hermano

El accidente que acabó con la vida de un niño de cinco años en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, es motivo de alerta en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, mientras jugaba con su hermano menor en la madrugada del sábado 16 de mayo, cayó desde la ventana de un piso 15.

Aunque el hecho es investigado por la Policía de Infancia y Adolescencia, se sabe que ambos niños se encontraban bajo la supervisión de un amigo de su madre, que entonces estaba trabajando.

Autoridades buscan determinar las causas y hechos que rodean el accidente:

De acuerdo con el coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá: “Una vez la Policía Nacional tiene conocimiento de estos lamentables hechos, activa todas sus coordinaciones interinstitucionales para establecer y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron estos hechos”.

El niño murió tras la caída y su hermano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Además, las autoridades invitaron a la comunidad en general y a los padres de familia a:

“Que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea denunciado a través de la línea 123, 141 o acudiendo al CAI más cercano”.

Preguntas que deben formularse los padres antes de dejar a sus hijos sin supervisión en casa:

De acuerdo con el portal especializado Silty, antes de dejar a un niño solo en casa, los padres deben formularse algunas preguntas:

¿Es el niño capaz de decir su nombre y otros datos personales en caso de emergencia? ¿El niño sabe cómo utilizar un teléfono? ¿El niño sabe abrir y cerrar la puerta de acceso a la vivienda? ¿El niño sabe qué hacer en caso de que alguien se presente en el hogar? ¿Qué indicaciones tiene el niño en caso de alguna eventualidad?